В дитячих садках щеплення від Covid-19 отримали майже 85% співробітників

В українських дитячих садках щеплення від коронавірусної інфекції Covid-19 отримали майже 85% співробітників, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його інформацією, принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу вже отримали близько 85% працівників дитсадків.

Майже 92% працівників спеціалізованих навчальних закладів.

– Двома дозами вакцинувалися вже майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садків, – повідомив Шкарлет.

Найвищі показники вакцинації співробітників дитячих садків відзначені у Тернопільській області – 97,7%, Харківській – 95,2%, та у Донецькій області – 92,9% вакцинованих.

Вакцинованих співробітників спеціалізованих установ найбільше у Херсонській області – 99,2%, Запорізькій – 97,8% та Черкаській області – 97,3% вакцинованих.

Порогу вакцинації співробітників дитсадків у 80% поки що не досягнуто у 8 областях. Співробітники спеціалізованих установ вакциновані на понад 80% у всіх регіонах країни.

Тим часом столичні поліклініки і центри масової вакцинації заполонили черги з охочих зробити щеплення від коронавірусу.

Попри те, що скупчення людей у коридорах і приміщеннях медзакладів надзвичайно велике, дехто з охочих щепитися ігнорує базові правила карантину.