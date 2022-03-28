В Україну з Франції прибув гуманітарний вантаж медичного призначення в рамках міжнародної стратегічної ініціативи Допомога Схід.

Цього разу допомогу отримали Національний військово-медичний клінічний центр у Києві та Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба Об’єднаних сил ЗСУ України.

За словами засновника ініціативи, командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вантаж складається з дезінфікуючих засобів, ліків, медичних витратних матеріалів, перев’язувальних матеріалів, а також засобів гігієни.

– Допомога передана Асоціації Медична та благодійна допомога Франція-Україна на чолі з віце-президентом пані Діаною Дольс у співпраці з посольством України у Франції та французькими регіональними агентствами охорони здоров’я, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що вантаж доставлений в Україну за безпосереднього сприяння Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

Розмитнення вантажу та підготовка замовлень здійснена організацією Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги.

Повідомляється, що за період роботи проект охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких знаходиться поблизу районів бойових дій. До лікарень було передано понад 215 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення, підкреслив Сергій Наєв.

Джерело: Командування об’єднанних сил ЗСУ