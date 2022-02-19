В Україні за минулу добу зафіксовано 31 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Захворіло 2 611 дітей та 765 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 208 осіб;

летальних випадків – 260;

одужало – 30 487 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 703 323 особи;

одужало – 3 926 496 осіб;

летальних випадків – 104 366;

проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 4391;

Вінницька область – 596;

Волинська область – 949;

Дніпропетровська область – 2523;

Донецька область – 1564;

Житомирська область – 1373;

Закарпатська область – 419;

Запорізька область – 1295;

Івано-Франківська область – 469;

Київська область – 1257;

Кіровоградська область – 418;

Луганська область – 682;

Львівська область – 911;

Миколаївська область – 1349;

Одеська область – 2657;

Полтавська область – 1346;

Рівненська область – 734;

Сумська область – 967;

Тернопільська область – 560;

Харківська область – 2096;

Херсонська область – 987;

Хмельницька область – 898;

Черкаська область – 1280;

Чернівецька область – 338;

Чернігівська область – 1066.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Крім того, 67 636 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 783 людини, другу дозу – 29 476 людей, додаткову дозу отримали 498 людей, бустерну дозу – 19 879 людей.

Нагадаємо, що за добу 17 лютого в Україні підтвердили 34 938 нових Covid-випадків.