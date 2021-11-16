Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (МЕБ) поінформувала про те, що випадки пташиного грипу почастішали відразу на двох континентах: європейському та азіатському. У повідомленні наголошується, що хвороба вкрай заразна і протікає у важкій формі. Насторожує те, що вірус пташиного грипу стрімко поширюється.

Ця інформація всерйоз насторожила представників сфери птахівництва, які добре пам’ятають, якої колосальної шкоди завдала епідемія пташиного грипу в попередні спалахи. Тоді були знищені десятки мільйонів птахів.

Вірус пташиного грипу небезпечний ще й тим, що він здатний передаватися людині, стверджують епідеміологи. Так, Китай повідомив про 21 зараження людей пташиним грипом підтипу H5N6 в цьому році, що більше, ніж за весь 2020 рік.

На одній з ферм в Південній Кореї були знищені майже 770 тис. голів свійської птиці, зараженої патогеном пташиного грипу.

Минулого тижня про спалах пташиного грипу серотипу H5N8 повідомило і Міністерство сільського господарства Японії.

Що стосується Європи, то серед постраждалих від пташиного грипу країн зафіксована Норвегія, де було заражено близько 7 тис. птахів.

За словами експертів МЕБ, пташиний грип природним чином поширюється серед диких птахів. Коли вони мігрують з континентальної Європи взимку, хвороба може передаватися домашнім та іншим птахам, що містяться в неволі.

Повідомляється також, що уряд Бельгії наказав тримати домашню птицю в приміщенні після того, як високопатогенний варіант пташиного грипу був виявлений у дикого гусака недалеко від Антверпена.

Аналогічні заходи безпеки заподіяли Франція та Нідерланди.

Пташиний грип може вразити людей, якщо вони доторкаються до інфікованих птахів, їхнього посліду або підстилки, або під час підготовки зараженої птиці до приготування.