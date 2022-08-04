Команда американських вчених оголосила, що їм вдалося відновити життєзабезпечуючі функції свиней, які були мертві протягом години. Таким чином науковцям вдалося довести, що процес смерті можна повернути назад.

Повідомляється, що це відкриття може стати потенційним порятунком для людей, які потребують трансплантації органів.

У 2019 році команда з США приголомшила наукове співтовариство, зумівши відновити функцію клітин в мозку свиней через кілька годин після того, як їх обезголовили.

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У своєму недавньому дослідженні вчені зробили спроби поширити цю техніку не тільки на мозок, але і на інші органи тварин. Вони викликали у анестезованих свиней серцевий напад з подальшою зупинкою кровотоку.

Це позбавляло клітини організму кисню, без якого клітини ссавців вмирають. Тобто свині були мертвими протягом години.

Згодом вчені накачували тіла рідиною, що містить власну кров свиней, а також синтетичну форму гемоглобіну – білка, який переносить кисень в еритроцити – і препарати, які захищають клітини і запобігають утворенню тромбів.

Кров знову почала циркулювати, і багато клітин почали функціонувати, в тому числі в життєво важливих органах, таких як серце, печінка і нирки, протягом наступних шести годин експерименту.

– Ці клітини функціонували через кілька годин після того, як не повинні були функціонувати. Це говорить нам про те, що загибель клітин можна зупинити, – сказав журналістам старший автор дослідження і науковий співробітник Єльського університету Ненад Сестан.

На його думку, цей метод потенційно може використовуватися для реанімації людей. Однак це може збільшити ризик повернення пацієнтів у стан, коли вони не можуть жити без засобів життєзабезпечення.

Джерело: Тelegraph