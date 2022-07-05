З початку 2022 року, згідно з постановою Кабміну, клінічна лікарня Феофанія, яка підпорядкована Держуправлінню справами, отримала можливість надавати медичні послуги всім українцям, уклавши відповідний договір з НСЗУ.

– Є Указ Президента, де йдеться про те, що лікарня Феофанія має бути доступною для всіх українців. Ми доклали максимум зусиль й сьогодні можемо відзвітувати про успішне входження закладу до програми медичних гарантій, – повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відкрита для всіх: Феофанія надає безкоштовну медичну допомогу пацієнтам з інфарктами та інсультами / 3 зображення

За його словами, це означає, що будь-який пацієнт, незалежно від місця проживання та реєстрації, може лікуватися від інфаркту та інсульту у Феофанії безоплатно.

Зараз дивляться

З наступного року МОЗ планує розширити співпрацю з НСЗУ та укласти договір на допомогу онкологічним хворим.

Зазначається, що шість місяців пілотного проекту Феофанія надала медичну допомогу вдвічі більшій кількості пацієнтів з інфарктом міокарда, ніж було заплановано.

Зараз клініка вийшла на рівень надання медичної допомоги в середньому 45-50 пацієнтам з інсультами і 45 пацієнтам з інфарктами міокарда на місяць.