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Відмінно ухиляються від імунітету: підваріанти Омікрону BA.4 і BA.5 та третя хвиля в Австралії

5 Липня 2022, 10:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Австралія рухається до своєї третьої хвилі Омікрона, яка накриє її в найближчі тижні. А все тому, що останні Covid-варіанти BA.4 і BA.5 вміють відмінно ухилятися від імунітету.

Це означає, що перенесена раніше інфекція і вакцини навряд чи забезпечать достатній захист від повторного зараження.

Коли були виявлені BA.4 і BA.5

Зараз дивляться

BA.4 і BA.5 вперше були виявлені в січні-лютому 2022 року в Південній Африці. Обидва є відгалуженнями BA.2 і мають безліч ідентичних мутацій. Вони також мають багато додаткових мутацій, які можуть вплинути на передачу.

Як кажуть вчені, BA.4 і BA.5 здаються майстрами ухилення від імунітету. Це збільшує ймовірність повторного зараження. Це схоже на кір, який до цих пір був у країні найбільш заразним вірусним захворюванням.

Ймовірно, десяткам тисяч австралійців доведеться перенести другу або третю інфекцію, і ця кількість буде тільки збільшуватися з BA.4/5. Однак, передбачається, що третя хвиля може бути не такою високою, як друга.

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Наскільки важка хвороба від BA.4/5

Недавня публікація японської дослідницької групи показала, що в лабораторних експериментах з клітинною культурою BA.4/5 міг більш ефективно відтворюватися в легенях, ніж BA.2. В експериментах на хом’яках це переросло в більш серйозну хворобу.

Однак дані з Південної Африки та Сполученого Королівства показали, що їхня хвиля BA.4/5 не призвела до значного збільшення числа важких захворювань і смертності. Можливо, це пов’язано з високим рівнем імунітету через попередні інфекції.

Наскільки захищають вакцини від BA.4/5

Кожен новий підваріант Омікрону здатний краще уникати імунітету від вакцинації, ніж його попередник.

Незважаючи на те, що сучасні вакцини на основі штамів Ухань все ще забезпечують певний захист від серйозних захворювань та смерті від ВА.4/5, на думку вчених, вони навряд чи дадуть значний захист від інфекції або симптоматичного захворювання.

Джерело
The Guardian
Теги
Австралія Коронавірус Covid-19 Наукові дослідження Омікрон Штам Омікрон
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