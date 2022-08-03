11-річний хлопчик на ім’я Льова із Сєвєродонецька втратив дім, а у родичів на Хмельниччині у нього раптом відмовили ноги. Як виявилося – причиною стала пухлина.

Родина Левка з Сєвєродонецька. З міста евакуювалися після того, як їхній квартал накрило Градами. Один зі снарядів поцілив у школу, в якій в укритті перебував Льова з мамою та рідними. Вони вибиралися буквально з палаючої будівлі. Того ж дня згоріла і їхня квартира.

Та й на Хмельниччині, куди перебралася родина, їхні випробування не завершилися. Якось зранку Льова не зміг підвестися з ліжка. Ноги не слухалися.

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Коли машина швидкої допомоги привезла його у Лікарню Св. Миколая, оперувати потрібно було максимально швидко.

Пухлина проростала у спинний мозок, отже операційна бригада нейрохірургів на чолі із завідувачем відділення дитячої нейрохірургії Михайлом Ловгою виконали одну з найскладніших операцій, яка тривала дев’ять годин: обережно видалили пухлину.

Під час операції використовували сучасні технології, у тому числі мікроскоп та інтраопераційний нейрофізіологічний моніторинг.

Пухлину грудного відділу спинного мозку повністю ліквідували, не зачепивши важливих структур спинного мозку.

За два місяці після операції, стан хлопчика значно покращився. Він вже може згинати та розгинати нижні кінцівки. Це результат роботи нейрохірургів та команди реабілітологів на чолі зі старшим фізіотерапевтом Сергієм Худою. Льова – дуже старанний пацієнт. Він сумлінно виконує всі завдання спеціалістів, аби швидше почати бігати. До війни він був капітаном дитячої футбольної команди Сєверодонецька і знову мріє вийти на поле зі своїми друзями у рідному мирному українському місті.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Перше медоб’єднання Львова