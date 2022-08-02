Електронний рецепт на придбання антибіотиків почав працювати в Україні тільки з 1 серпня, а в соцмережах вже широко гуляють міфи про те, як насправді буде відбуватися відпуск препаратів за новими правилами.

Фахівці МОЗ спростовують найбільш поширені з цих домислів.

Міф. Пацієнт, який перебуває на стаціонарному лікуванні, не зможе отримати антибіотик без електронного рецепта.

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Факт. Пакетом для стаціонарного лікування за Програмою медичних гарантій передбачено забезпечення пацієнта лікарськими засобами, зокрема й антибіотиками.

Тобто для їхнього призначення рецепт виписувати не потрібно. Ці препарати гарантовано покриваються державними коштами і повинні бути надані пацієнту на безоплатній основі.

Однак у виняткових ситуаціях, якщо пацієнту необхідний антибактеріальний препарат, не передбачений Національним переліком основних лікарських засобів, лікар може виписати йому рецепт.

Міф. Люди, які проживають у сільській місцевості, позбавлені можливості отримати рецепт через відсутність достатньої кількості сімейних лікарів на місцях.

Факт. У населених пунктах, де немає лікарень, але є фельдшерські пункти, виписати рецепт на антибіотики може фельдшер на час перехідного періоду.

Міф. Може статися витік даних з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Факт. Електронна система охорони здоров’я має високий ступінь захищеності. З початком війни під час хакерських атак на українські електронні системи даних і документообігу її не вдалося зламати. А до війни — й поготів.

Тільки лікар має доступ до особистих даних пацієнта за його згодою.

Міф. Волонтери, що забезпечують медикаментами військових, після запуску е-рецепту не зможуть купувати антибактеріальні препарати.

Факт. Благодійні фонди та організації, як і раніше, зможуть закуповувати рецептурні лікарські засоби безпосередньо у дистриб’юторів без рецепта.

Міф. У нових умовах складно буде придбати антибіотики для тварин.

Факт. Лікарські препарати для тварин, як і раніше, можна буде придбати за рецептами ветеринарних лікарів.