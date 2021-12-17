В Ужгороді лікарям вдалося пришити до руки 10-річного хлопчика великий палець.

Про це повідомили у Закарпатській обласній клінічній лікарні імені А. Новака. Дитина травмувалася під час допомоги батькам у гірському районі цієї області. Хлопчик пробував колоти дрова і повністю відрубав собі палець на руці.

Хлопчика одразу привезли в Ужгород, де бригада лікарів провела операцію та пришила палець дитині.

– Складність та унікальність цієї операції була в тому, що треба оперувати малу дитину, в якої діаметр судин, артерій та вен, які ми мали відновити, складає менше 0.5 мм. Це технічно складні операції, які потребують дуже тонкої роботи від мікрохірургів. Середня реплантація одного відірваного пальця — 2-3 години, – розповів завідувач опікового відділення Закарпатської обласної лікарні Андрій Погоріляк.

Спеціаліст стверджує, що палець 10-річному хлопчику пришивали упродовж трьох годин. Загалом операція пройшла успішно.

Зараз у хлопчика триває процес реабілітації. Лікарі видалили металеві конструкції, якими були складені кістки хлопчика. За словами Погоріляка, через деякий час палець знову зможе повноцінно виконувати свої функції.

Джерело: Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака