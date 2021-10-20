Регіональні Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України виявили у 10 % протестованих працівників харчоблоків у закладах освіти золотистий стафілокок.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Про це свідчать результати раптових перевірок, які розпочалися 11 жовтня.

За вісім днів станом на 19 жовтня спеціалісти обстежили 9 117 людей, серед яких 3 951 — у закладах дошкільної освіти, 4 610 — у закладах загальної середньої освіти, 44 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 436 — в інтернатах та 76 — в інших закладах.

– За результатами обстежень 940 осіб мають позитивний результат тесту на носійство стафілококу, серед них: 422 особи — у закладах дошкільної освіти, 455 — у закладах загальної середньої освіти, 3 — у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 55 — в інтернатах, 5 — у харчоблоках інших закладів, – зазначили у МОЗ.

Раптові перевірки відбулися у 3 002 освітніх закладах. Фахівці перевірили 1 410 заклади дошкільної освіти, 1 477 закладів загальної середньої освіти, 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 77 інтернатів та 30 інших закладів.

У МОЗ додали, що людей, у яких виявили інфекцію, відсторонять від роботи на період лікування й до повного одужання. Також спеціалісти ще очікують результати 2 283 досліджень.

Раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на носійство золотистого стафілокока анонсував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час регіонального форуму Реформа шкільного харчування у Дніпрі.