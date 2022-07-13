З 8 по 12 липня Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб отримав екстрені повідомлення про госпіталізацію 15 осіб, серед яких дві дитини, з симптомами гастроентероколіту і харчової токсикоінфекції.

Повідомляється, що всі постраждалі з підвищеною температурою, загальною слабкістю, кишковими розладами і блюванням направлені в міську клінічну інфекційну лікарню і багатопрофільний медичний центр університетської клініки Одеси.

Під час епідрозслідування встановлено, що всі постраждалі пов’язують своє захворювання зі вживанням кондитерського виробу тірамісу, виготовленого в Одесі в одній з мереж супермаркетів міста.

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Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби проводять комплекс протиепідемічних заходів для виявлення джерела інфекції.

Медики ще раз нагадують: гострі кишкові інфекції (ГКІ) – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ викликано бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею або водою.