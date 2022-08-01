Фахівці Першого медичного об’єднання Львова врятували важко травмовану руку 40-річної мешканки Лиману Донецької області.

Після прильоту рашистської ракети вона втратила чоловіка, якого вбили на очах їхнього 13-річного сина. Сама дитина від отриманих травм померла в лікарні Слов’янська. Його маму медикам ледь вдалося врятувати.

Повідомляється, що сім’я родом з Лиману Донецької області. Все сталося на Великдень. Тоді у дворі їх було четверо: Оксана з чоловіком, сином і бабусею. На вулиці тихо, ніяких повітряних тривог, як раптом прилетіла ракета. Оксану вибуховою хвилею відкинуло вбік. Пам’ятає лише крики дитини. Чоловік загинув одразу.

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Поранених Оксану і онука бабуся, яка отримала осколок в шию, перенесла в льох. Там вони три години, стікаючи кров’ю, чекали рятувальників. Дитині осколок потрапив прямо у серце, у Оксани численні травми тіла.

Рятувальникам вдалося вивезти постраждалих з місця обстрілу. Оксану повезли в лікарню в Краматорську, а сина з бабусею – в Слов’янськ. Там бабусі видалили осколок, а її онука намагалися врятувати в реанімації, але марно…

За словами медиків, стан Оксани був важкий: травми грудної клітини та сильні поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували: зупинили внутрішню кровотечу черевної порожнини, зашили масивні рани.

Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на третій день. Каже, весь цей час відчувала, що щось не так: материнське серце розривалося.

З Краматорська Оксану перевезли в Дніпро. Далі транспортували до Львова. Тут над порятунком руки жінки працювали десять лікарів Центру хірургії та Центру травми.

Фахівці провели шість операцій, під час яких закрили дефекти м’яких тканин, зробили складну пластичну операцію з переміщення частини м’яких тканин передпліччя в зону пораненого ліктя.

Попереду у жінки тривала реабілітація по відновленню функцій руки. А ось душевні рани, швидше за все, залишаться з нею на все життя…

Джерело: 1 МО Львов