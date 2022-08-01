Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Втратила чоловіка і 13-річного сина: у Львові врятували важко травмовану руку жінки з Донеччини

1 Серпня 2022, 12:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пмо львов

Фахівці Першого медичного об’єднання Львова врятували важко травмовану руку 40-річної мешканки Лиману Донецької області.

Після прильоту рашистської ракети вона втратила чоловіка, якого вбили на очах їхнього 13-річного сина. Сама дитина від отриманих травм померла в лікарні Слов’янська. Його маму медикам ледь вдалося врятувати.

Повідомляється, що сім’я родом з Лиману Донецької області. Все сталося на Великдень. Тоді у дворі їх було четверо: Оксана з чоловіком, сином і бабусею. На вулиці тихо, ніяких повітряних тривог, як раптом прилетіла ракета. Оксану вибуховою хвилею відкинуло вбік. Пам’ятає лише крики дитини. Чоловік загинув одразу.

Зараз дивляться
Читайте також:
ЛьвівСпецпотяг зі сходу: Львів приймає поранених з Дніпропетровщини і Донеччини

Поранених Оксану і онука бабуся, яка отримала осколок в шию, перенесла в льох. Там вони три години, стікаючи кров’ю, чекали рятувальників. Дитині осколок потрапив прямо у серце, у Оксани численні травми тіла.

Рятувальникам вдалося вивезти постраждалих з місця обстрілу. Оксану повезли в лікарню в Краматорську, а сина з бабусею – в Слов’янськ. Там бабусі видалили осколок, а її онука намагалися врятувати в реанімації, але марно…

За словами медиків, стан Оксани був важкий: травми грудної клітини та сильні поранення кінцівок. Найбільше постраждала ліва рука. Жінку одразу прооперували: зупинили внутрішню кровотечу черевної порожнини, зашили масивні рани.

Про те, що її сина вже немає, Оксана дізналася на третій день. Каже, весь цей час відчувала, що щось не так: материнське серце розривалося.

З Краматорська Оксану перевезли в Дніпро. Далі транспортували до Львова. Тут над порятунком руки жінки працювали десять лікарів Центру хірургії та Центру травми.

Фахівці провели шість операцій, під час яких закрили дефекти м’яких тканин, зробили складну пластичну операцію з переміщення частини м’яких тканин передпліччя в зону пораненого ліктя.

Попереду у жінки тривала реабілітація по відновленню функцій руки. А ось душевні рани, швидше за все, залишаться з нею на все життя…

Джерело: 1 МО Львов

Теги
Авіаудари Війна в Україні лікування Львів Медики Операція Пластична операція Ракетні удари Росії
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь