У Львові хірурги вперше видалили пухлину наднирника 7-місячному немовляті лапароскопічно, тобто, через невеликі розрізи.

Про це повідомив завідувач відділення хірургії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Богдан Романишин.

У дитини діагностували пухлину правого наднирника у три місяці під час планового огляду. Тоді новоутворення вже збільшилося до 3 см.

Хірурги вирішили якнайшвидше видалити пухлину, адже вона збільшувалася у розмірах. Щоб зменшити хірургічну травму для немовляти її забрали лапароскопічно, через невеликі отвори.

Операцію провели дитячі хірурги Центру спільно із ендоскопічним хірургом Львівської обласної клінічної лікарні Ярославом Гавришем.

– Ми проводимо багато хірургічних втручань лапароскопічним методом, але видалення пухлини наднирника в такого маленького пацієнта проводили вперше і це успішний старт для впровадження такого типу операцій для наших найменших пацієнтів, – зазначив Романишин.

Загалом після лапароскопічних операцій діти швидше повертаються до нормального, активного життя. Після них виникає менше ускладнень, ніж після звичайної операції.