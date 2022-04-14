Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробило інформативну візуалізацію найбільш поширених вибухонебезпечних предметів на території України, а також спільно з видавництвом Ранок розмістило у відкритий доступ видання для дітей про мінну безпеку “Мінна безпека не без ПЕКа”.

Діти – аудиторія особлива. Їм необхідно роз’яснювати у доступній формі, як поводити себе та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Книга “Мінна безпека не без ПЕКа” допомагає максимально розкрити дуже складну й, на жаль, актуальну тему сьогодення заміновані території, у вигляді коміксу. Вона навчає правилам безпеки, знання яких може врятувати життя. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами та мінами, стають взірцем для наслідування.

Окрім цікавого сюжету книжка містить інформаційні плакати, які насправді є інструкціями на тему мінної безпеки. Саме вони навчать читача:

основним правилам безпечного поводження з мінами та ВНП;

дізнатися про можливі місця знаходження мін та ВНП;

визначати форми та кольори найпоширеніших мін та ВНП;

дізнатися про можливі причини та наслідки вибуху;

правилам безпечного поводження у випадку виявлення мін та ВНП, іншого невідомого предмета;

діям у випадку перебування людини у небезпечній ситуації (наприклад, на території мінного поля).

У книжці є завдання з наліпками й інтерактивні додатки у режимі онлайн. За QR-посиланнями можна переглянути повчальне відео та перевірити свої знання. Викладення інформації в ігровій формі допоможе краще та швидше засвоїти матеріал.

Завантажити видання можна за посиланнями:

1 частина – http://surl.li/btovx

2 частина – http://surl.li/btowc

Джерело: Видавництво Ранок