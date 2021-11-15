У Японії можуть на два місяці скоротити інтервал перед введенням бустерної дози вакцини від коронавірусу.

Місцеві органи охорони здоров’я розглядають таку можливість для тих громадян, які пройшли повний курс імунізації шість місяців тому.

Водночас початкова рекомендація щодо терміну введення третьої дози – вісім місяців.

Такі зміни в Японії можуть запровадити через інформацію про те, що ефективність імунізації починає слабшати через півроку.

Ініціативу має ще розглянути та затвердити консультативна група експертів.

Вакцинація від коронавірусу розпочалася у світі у грудні 2020 року. У деяких країнах вона проходить активніше, інші ж поки що відстають.

Японія разом із країнами ЄС, Ізраїлем перебуває у лідерах. Там прищепили значну кількість громадян, тому для них актуальне питання щодо введення бустерної дози, яка посилює ефект від двох попередніх.

В Україні ж поки що таку можливість не розглядають через низькі темпи імунізації.

Джерело: NHK