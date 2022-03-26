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З 27 березня: у низці областей України скасують червоний рівень епідемічної небезпеки

26 Березня 2022, 17:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

У низці областей України буде скасовано червоний рівень епідемічної небезпеки, введений свого часу у зв’язку з високим рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію в цих регіонах.

Таке рішення було ухвалено сьогодні, 28 березня, після позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 27 березня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської та Хмельницької областей, – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Міністерству охорони здоров’я України було доручено розробити зміни до постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року Про встановлення карантину і введення обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Зміни стосуються особливостей застосування обмежувальних протиепідемічних заходів на території регіонів у зв’язку з введенням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану.

Джерело
Урядовий портал
Теги
епідемія , Кабмін , Коронавірус Covid-19
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