З 8 червня розпочне свою роботу Київський міський кризовий центр Соціотерапія. Тут планується безкоштовне надання спеціальної антистресової допомоги всім, хто її потребує.
Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За словами чиновника, в Центрі насамперед чекають на людей, які:
Зараз дивляться
- перебували в зоні бойових дій;
- були в окупації або евакуйовані зі свого будинку;
- обтяжені обсесивними або суїцидальними думками;
- важко переживають втрату;
- стали жертвою фізичного або сексуального насильства;
- були свідками насильницьких дій над іншими.
Повідомляється, що програма кризової терапії розрахована на чотири тижні. Протягом усього курсу потрібно перебувати в Центрі.
Телефони для довідок або запису в Київський міський кризовий центр Соціотерапія: (044) 524-89-90, (044) 258-68-91, (044) 524-44-71, (044) 524-34-93.