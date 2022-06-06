З 8 червня розпочне свою роботу Київський міський кризовий центр Соціотерапія. Тут планується безкоштовне надання спеціальної антистресової допомоги всім, хто її потребує.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами чиновника, в Центрі насамперед чекають на людей, які:

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перебували в зоні бойових дій;

були в окупації або евакуйовані зі свого будинку;

обтяжені обсесивними або суїцидальними думками;

важко переживають втрату;

стали жертвою фізичного або сексуального насильства;

були свідками насильницьких дій над іншими.

Повідомляється, що програма кризової терапії розрахована на чотири тижні. Протягом усього курсу потрібно перебувати в Центрі.

Телефони для довідок або запису в Київський міський кризовий центр Соціотерапія: (044) 524-89-90, (044) 258-68-91, (044) 524-44-71, (044) 524-34-93.