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З 8 червня: у Києві відкриється Центр з реабілітації після травматичного досвіду, пов’язаного з війною

6 Червня 2022, 10:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

З 8 червня розпочне свою роботу Київський міський кризовий центр Соціотерапія. Тут планується безкоштовне надання спеціальної антистресової допомоги всім, хто її потребує.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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За словами чиновника, в Центрі насамперед чекають на людей, які:

Зараз дивляться
  • перебували в зоні бойових дій;
  • були в окупації або евакуйовані зі свого будинку;
  • обтяжені обсесивними або суїцидальними думками;
  • важко переживають втрату;
  • стали жертвою фізичного або сексуального насильства;
  • були свідками насильницьких дій над іншими.

Повідомляється, що програма кризової терапії розрахована на чотири тижні. Протягом усього курсу потрібно перебувати в Центрі.

Телефони для довідок або запису в Київський міський кризовий центр Соціотерапія: (044) 524-89-90, (044) 258-68-91, (044) 524-44-71, (044) 524-34-93.

Джерело
КМДА
Теги
Війна в Україні, КМДА, Поради психолога, психічні розлади
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