Станом на ранок 4 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових випадків коронавірусу (серед них 196 дітей та 46 медичних працівників). За весь час пандемії 2 296 155 українців захворіли на Covid-19.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

За 24 години до лікарень госпіталізували 824 особи, померли 44 українці та одужали 1447 громадян. За весь час пандемії в Україні від наслідків небезпечного захворювання померли 53 966 осіб, однак змогли одужати 2 212 313 громадян.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза)

Київ – 339/17944

Вінницька – 63/4241

Волинська – 46/2054

Дніпропетровська – 173/11526

Донецька – 131/4419

Житомирська – 76/4088

Закарпатська – 31/2126

Запорізька – 79/4589

Івано-Франківська – 72/2514

Київська – 138/6933

Кіровоградська – 17/1966

Луганська – 85/2171

Львівська – 183/7582

Миколаївська – 39/2662

Одеська – 208/3414

Полтавська – 79/743

Рівненська – 71/2326

Сумська – 26/4176

Тернопільська – 52/2015

Харківська – 216/8435

Херсонська – 67/3344

Хмельницька – 78/4698

Черкаська – 58/4504

Чернівецька – 193/1955

Чернігівська – 94/3240

За добу здійснили 56 850 тестувань (зокрема 25 637 методом ПЛР та 7 979 методом ІФА) та 23 234 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час в Україні провели 12 081 160 тестувань.