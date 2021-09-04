Станом на ранок 4 вересня, в Україні зафіксували 2 614 нових випадків коронавірусу (серед них 196 дітей та 46 медичних працівників). За весь час пандемії 2 296 155 українців захворіли на Covid-19.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
За 24 години до лікарень госпіталізували 824 особи, померли 44 українці та одужали 1447 громадян. За весь час пандемії в Україні від наслідків небезпечного захворювання померли 53 966 осіб, однак змогли одужати 2 212 313 громадян.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза)
Київ – 339/17944
Вінницька – 63/4241
Волинська – 46/2054
Дніпропетровська – 173/11526
Донецька – 131/4419
Житомирська – 76/4088
Закарпатська – 31/2126
Запорізька – 79/4589
Івано-Франківська – 72/2514
Київська – 138/6933
Кіровоградська – 17/1966
Луганська – 85/2171
Львівська – 183/7582
Миколаївська – 39/2662
Одеська – 208/3414
Полтавська – 79/743
Рівненська – 71/2326
Сумська – 26/4176
Тернопільська – 52/2015
Харківська – 216/8435
Херсонська – 67/3344
Хмельницька – 78/4698
Черкаська – 58/4504
Чернівецька – 193/1955
Чернігівська – 94/3240
За добу здійснили 56 850 тестувань (зокрема 25 637 методом ПЛР та 7 979 методом ІФА) та 23 234 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час в Україні провели 12 081 160 тестувань.