Станом на ранок 26 грудня, за останню добу в Україні зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 240, медпрацівників – 30). За весь період пандемії 3 645 124 українці захворіли на Covid-19.
За день до медичних закладів госпіталізували 1 832 людей, ще 138 громадян померли від наслідків небезпечного захворювання, а 4 279 українців змогли одужати від Covid-19.
За весь час пандемії в Україні 3 645 124 громадян захворіли на коронавірус, а 94 838 осіб не змогли подолати вірус. Однак 3 428 212 людей змогли зберегти своє здоров’я та життя.
Випадків/вакцинованих двома дозами
Київ – 251/951
Вінницька – 111/660
Волинська – 126/589
Дніпропетровська – 167/1394
Донецька – 120/461
Житомирська – 172/377
Закарпатська – 84/513
Запорізька – 51/672
Івано-Франківська – 135/1169
Київська – 196/1200
Кіровоградська – 70/625
Луганська – 6/264
Львівська – 164/717
Миколаївська – 82/590
Одеська – 117/1637
Полтавська – 90/995
Рівненська – 86/914
Сумська – 106/219
Тернопільська – 133/772
Харківська – 95/1541
Херсонська – 22/664
Хмельницька – 123/147
Черкаська – 150/759
Чернівецька – 67/729
Чернігівська – 85/157
За добу 28 258 українців вакцинувалися проти коронавірусу. Перше щеплення зробили 9 190 людей, друге – 18 716 громадян, додаткове – 104 жителі, а ревакцинальне – 248 українців.
З початку кампанії вакцинації в Україні 14 583 761 людина імунізувалася від небезпечної хвороби. Першу дозу отримали 14 583 759 людей, дві – 13 393 627 громадян, додаткову – 2 022 жителі, а ревакцинальну – 615 українців. За весь час медичні працівники зробили 27 980 023 щеплення.