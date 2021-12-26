Станом на ранок 26 грудня, за останню добу в Україні зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 240, медпрацівників – 30). За весь період пандемії 3 645 124 українці захворіли на Covid-19.

За день до медичних закладів госпіталізували 1 832 людей, ще 138 громадян померли від наслідків небезпечного захворювання, а 4 279 українців змогли одужати від Covid-19.

За весь час пандемії в Україні 3 645 124 громадян захворіли на коронавірус, а 94 838 осіб не змогли подолати вірус. Однак 3 428 212 людей змогли зберегти своє здоров’я та життя.

Випадків/вакцинованих двома дозами

Київ – 251/951

Вінницька – 111/660

Волинська – 126/589

Дніпропетровська – 167/1394

Донецька – 120/461

Житомирська – 172/377

Закарпатська – 84/513

Запорізька – 51/672

Івано-Франківська – 135/1169

Київська – 196/1200

Кіровоградська – 70/625

Луганська – 6/264

Львівська – 164/717

Миколаївська – 82/590

Одеська – 117/1637

Полтавська – 90/995

Рівненська – 86/914

Сумська – 106/219

Тернопільська – 133/772

Харківська – 95/1541

Херсонська – 22/664

Хмельницька – 123/147

Черкаська – 150/759

Чернівецька – 67/729

Чернігівська – 85/157

За добу 28 258 українців вакцинувалися проти коронавірусу. Перше щеплення зробили 9 190 людей, друге – 18 716 громадян, додаткове – 104 жителі, а ревакцинальне – 248 українців.

З початку кампанії вакцинації в Україні 14 583 761 людина імунізувалася від небезпечної хвороби. Першу дозу отримали 14 583 759 людей, дві – 13 393 627 громадян, додаткову – 2 022 жителі, а ревакцинальну – 615 українців. За весь час медичні працівники зробили 27 980 023 щеплення.