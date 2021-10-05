В Україні з’явилися підроблені Covid-сертифікати. Послугами з виготовлення фальшивих документів скористалися 1750 людей.
Про це повідомив начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Гринчак на брифінгу щодо протидії підробленню документів про вакцинацію.
Він стверджує, що 94% ресурсів, які пропонують виготовлення та продаж сертифікатів, – це шахраї. Уже відкрито 486 кримінальних проваджень, провели 140 обшуків. Він також пояснив, що таке шахрайство: коли гроші за виготовлення документа беруть, а сам документ не надають.
Правоохоронці оголосили 85 підозр та заблокували 83 ресурси.
Ті 1750 громадян, що скористалися послугами шахраїв, теж будуть нести відповідальність за свої дії.
– Буде тривати перевірка тих громадян, і зробимо все, щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб, – заявив Гринчак.
За підроблений Covid-сертифікат вимагають від 2 до 15 тис. грн.
ПЛР-тест на ринку підробних документів коштує від 200 до 700 гривень.
Штрафні санкції або позбавленя волі до 8 років – така відповідальність встановлена за підроблення документів, все залежить від кваліфікації справи, повідомив Гринчак.
Обіцяючи надати підробний сертифікат про вакцинацію, шахраї відправляють папірець із мокрою печаткою та прізвищем, але ані в Дії, ані в Helsi дані про людину не з’являються. Інший варіант – шахраї просто візьмуть гроші наперед і зникнуть.