Заходи, які застосовують проти штаму коронавірусу Дельта у сфері охорони здоров’я, будуть ефективними і від нового варіанту Омікрон.

Про це повідомив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я із західної частини Тихоокеанського регіону Такеші Касаї під час брифінгу.

За його словами, прикордонний контроль, який запровадили у США та інших країнах, може виграти час для боротьби зі штамом Омікрон. Але вжиті заходи та накопичений досвід боротьби з варіантом Дельта повинні залишатися основою боротьби з пандемією.

– Позитивною новиною у всьому цьому є те, що наявні у нас дані про штам Омікрон не передбачають, що нам необхідно змінити напрямок нашого реагування, – зазначив експерт.

Касаї попередив, що кожен уряд має бути готовим до нових сплесків хвороби. Адже новий штам зрештою з’явиться в більшості країн.

У ВООЗ вважають, що вони мають вивчати свій досвід реагування на варіант Дельта та підвищувати охоплення вакцинацією пріоритетних груп: медичних працівників, людей похилого віку, вразливих груп населення.

Також не потрібно забувати про інші протиепідемічні заходи: носіння масок, соціальне дистанціювання, посилення активного спостереження, застосування підходу до прикордонного контролю, заснованого на оцінці ризику, і визначення пріоритетів щодо ліжкомісць у палатах інтенсивної терапії для тих, хто потребує такого лікування.