Захворюваність трохи знизилася: в Україні зафіксовано 6 234 нових випадків Covid-19

Станом на 18 вересня 2021 року в Україні підтвердили в цілому 2 344 398 випадки коронавируса. В Україні знову фіксується збільшення добового приросту хворих, за добу – 6 234 нових.
Серед них – 689 дітей і 89 медпрацівників.
За час пандемії вірус забрав життя 54 829 людей, за останню добу – 79.
У той же час одужати в цілому вдалося 2 230 306 людям, за день – 1 736.
Протягом всього часу в Україні провели 12 448 211 ПЛР-тестів, за добу – 35 713.
Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (761), Львівській (585) та Дніпропетровській (434) областях.
Статистика:
- Вінницька область – 13 випадки;
- Волинська область – 209 випадків;
- Дніпропетровська область – 434 випадки;
- Донецька область – 272 випадки;
- Житомирська область – 215 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 260 випадків;
- Івано-Франківська область – 206 випадків;
- Київська область – 207 випадків;
- Кіровоградська область -40 випадків;
- Луганська область – 246 випадків;
- Львівська область – 585 випадків;
- Миколаївська область – 106 випадків;
- Одеська область – 399 випадків;
- Полтавська область – 176 випадків;
- Рівненська область – 179 випадків;
- Сумська область – 170 випадків;
- Тернопільська область – 219 випадків;
- Харківська область – 761 випадків;
- Херсонська область – 127 випадків;
- Хмельницька область – 160 випадків;
- Черкаська область – 211 випадків;
- Чернівецька область – 298 випадків;
- Чернігівська область – 161 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 17 вересня 2021 року в країні підтвердили 6 624 нових хворих.