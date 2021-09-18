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Захворюваність трохи знизилася: в Україні зафіксовано 6 234 нових випадків Covid-19

18 Вересня, 08:39 Дмитро Кудрявцев
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Станом на 18 вересня 2021 року в Україні підтвердили в цілому 2 344 398 випадки коронавируса. В Україні знову фіксується збільшення добового приросту хворих, за добу – 6 234 нових.

Серед них – 689 дітей і 89 медпрацівників.

За час пандемії вірус забрав життя 54 829 людей, за останню добу – 79.

У той же час одужати в цілому вдалося 2 230 306 людям, за день – 1 736.

Протягом всього часу в Україні провели 12 448 211 ПЛР-тестів, за добу – 35 713.

Найбільша кількість нових підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (761), Львівській (585) та Дніпропетровській (434) областях.

Статистика:

  • Вінницька область – 13 випадки;
  • Волинська область – 209 випадків;
  • Дніпропетровська область – 434 випадки;
  • Донецька область – 272 випадки;
  • Житомирська область – 215 випадків;
  • Закарпатська область – 44 випадки;
  • Запорізька область – 260 випадків;
  • Івано-Франківська область – 206 випадків;
  • Київська область – 207 випадків;
  • Кіровоградська область -40 випадків;
  • Луганська область – 246 випадків;
  • Львівська область – 585 випадків;
  • Миколаївська область – 106 випадків;
  • Одеська область – 399 випадків;
  • Полтавська область – 176 випадків;
  • Рівненська область – 179 випадків;
  • Сумська область – 170 випадків;
  • Тернопільська область – 219 випадків;
  • Харківська область – 761 випадків;
  • Херсонська область – 127 випадків;
  • Хмельницька область – 160 випадків;
  • Черкаська область – 211 випадків;
  • Чернівецька область – 298 випадків;
  • Чернігівська область – 161 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 17 вересня 2021 року в країні підтвердили 6 624 нових хворих.

 

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