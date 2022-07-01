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Займатися спортом і навіть малювати: медики Львова отримали біонічні протези українського виробництва

1 Липня 2022, 12:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
протези

Медики першого медичного об’єднання Львова вже отримали перші дві пари біонічних протезів кінцівок, які виготовила українська компанія.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці в Facebook.

– Протезувати українців в Україні – мета, до якої невпинно рухаємося. Тому вже зовсім скоро почнемо встановлювати пацієнтам сучасні біонічні кінцівки, – з натхненням написали вони.

І розповіли, що перші два біонічні протези вже в лікарні.

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Займатися спортом і навіть малювати: медики Львова отримали біонічні протези українського виробництва / 3 зображення

Медики запевняють, що протези просто фантастичні. З їхньою допомогою можна буде займатися спортом, малювати й тримати предмети будь-якої форми і розміру.

Відзначається, що такі протези – сучасне рішення для тих, хто втратив кінцівки, але не хоче втрачати повноцінне життя, можливість жити без бар’єрів і обмежень.

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Особливо пишаємося, що такі біонічні кінцівки, створені на основі технології штучного інтелекту, виробляє молода українська компанія Esper Bionics, зазначили медики.

Джерело: 1 ПМО Львова

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Війна в Україні Львів Медики Протези
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