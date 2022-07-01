Медики першого медичного об’єднання Львова вже отримали перші дві пари біонічних протезів кінцівок, які виготовила українська компанія.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці в Facebook.

– Протезувати українців в Україні – мета, до якої невпинно рухаємося. Тому вже зовсім скоро почнемо встановлювати пацієнтам сучасні біонічні кінцівки, – з натхненням написали вони.

І розповіли, що перші два біонічні протези вже в лікарні.

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Займатися спортом і навіть малювати: медики Львова отримали біонічні протези українського виробництва / 3 зображення

Медики запевняють, що протези просто фантастичні. З їхньою допомогою можна буде займатися спортом, малювати й тримати предмети будь-якої форми і розміру.

Відзначається, що такі протези – сучасне рішення для тих, хто втратив кінцівки, але не хоче втрачати повноцінне життя, можливість жити без бар’єрів і обмежень.

Особливо пишаємося, що такі біонічні кінцівки, створені на основі технології штучного інтелекту, виробляє молода українська компанія Esper Bionics, зазначили медики.

Джерело: 1 ПМО Львова