Потенційна загроза нового сплеску захворюваності на коронавірусну інфекцію, яку може спровокувати новий Covid-штам Омікрон, стала причиною введення в Данії більш суворих карантинних обмежень.

Так, з 15 грудня в країні будуть закриті початкові школи. А вже з суботи призупинять роботу бари і ресторани.

Влада закликає своїх громадян переходити за можливості на дистанційний режим роботи, уникати масового скупчення людей. Остання рекомендація стосується і різдвяних вечірок, які скоро почнуть проводити по всій країні.

На тлі всіх цих закликів звучить найголовніший: народ просять активніше вакцинуватися від смертельно небезпечного вірусу.

– Ми досі вважаємо, що можна зберегти більшу частину суспільства відкритою завдяки вакцинації, – зазначила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на прес-конференції.

Коментуючи різкий стрибок захворюваності в останні тижні, вона запевнила людей, що уряд застосує всі можливі заходи, щоб уникнути більш жорсткої форми карантинних обмежень – локдауну.

Згідно з останніми даними, у світі від початку пандемії зареєстровано понад 250 млн випадків зараження на коронавірус. Померли понад 5 млн осіб, одужали трохи більше 240 млн.

Джерело: Metro