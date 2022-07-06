На тимчасово окупованих територіях росіяни замінюють в медзакладах дорогі та ефективні ліки на російські. Про це повідомив на брифінгу Міністр охорони здоровя Віктор Ляшко.

– Всі дорогі та ефективні ліки були закуплені за кошти українського бюджету. Агресори їх забирають, а замість них залишають препарати виробництва РФ, – повідомив Ляшко.

Міністр зазначив, що є факти того, що окупанти вивозять на територію РФ препарати, які Україна надавала інсультним центрам для тромболізису.

– Ми звернулися до міжнародних гуманітарних організацій, які надають нам ліки, з проханням ввозити в Україну ті препарати, які сертифіковані в Європі або в країнах з жорсткою регуляторною системою. Та на завозити ліки, які вироблені у РФ, – зазначив міністр.