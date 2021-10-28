На пропускному пункті Ягодин, що на кордоні з Польщею, українськими прикордонниками були затримані троє чоловіків, які намагалися потрапити на територію сусідньої держави з підробленими сертифікатами про повну вакцинацію проти коронавірусної інфекції.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

У повідомленні також йдеться, що уродженці Житомирської області віком 35, 38 і 43 років мали намір потрапити до Польщі з метою підзаробити. Але замість цього були затримані і стали учасниками кримінального злочину, який було кваліфіковано як використання завідомо підроблених документів.

На всіх трьох заведено справу за відповідною статтею Кримінального кодексу.

– Підроблені документи були вилучені і направлені на експертизу. Правопорушників зобов’яжуть сплатити судовий збір і штраф у розмірі 850 гривень, – йдеться в релізі прес-служби МВС.

Всім трьом горе-заробітчанам загрожує позбавлення волі строком до двох років.