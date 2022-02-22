Перед можливим вторгненням лікарні запасаються кров’ю. Заклади нарощують медичні потужності, щоб бути готовими до можливого вторгнення Росії.

У Харкові запасів крові лишилося на два дні, в обласному центрі служби крові закликають містян стати донорами, щоб у разі повномасштабного вторгнення забезпечити військовий шпиталь необхідною кількістю.

На прохання відгукнулися пів сотні курсантів Харківського національного університету повітряних сил. Вони здають кров на потреби військового шпиталю.

– Я вперше здаю кров і вважаю, якщо ти в змозі допомогти людині, якій це потрібно, то чому б і ні, бо хто як не ми, – розповіла курсантка Харківського національного університету повітряних сил Дар’я Федьорко.

Донорська плазма, яка може зберігатися до трьох років, є в достатній кількості, а от запасів еритроцитної крові вистачить лише на два дні.

– Цих запасів, і коли ми будемо працювати, скажімо так, з коліс, цього не треба. Треба хоча б 5-7-денний запас донорської крові мати, – розповів завідувач відділу підбору донорів Харківського обласного центру служби крові Юрій Верховенко.

Водночас у Дніпропетровській станції переливання крові нині зберігають кров та її компоненти – кожен резервуар буквально на вагу золота.

За словами завідувача відділу організації трансфузіологічної допомоги КП ДОСПК Надії Гринько, запасів вистачить на 20 днів. Однак, якщо їх видаватимуть безперебійно, то потрібно, щоб люди приходили здавати кров щодня.

Також нарощує медичні потужності Перше територіальне медичне об’єднання міста Львова. Зокрема, вже сьогодні заклад збільшує запаси щодо донорства крові – з 4 до 8 тис. донорів. Також готує медикаменти на три місяці, а ще дизельні генератори, запаси води та продуктів харчування.