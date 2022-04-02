Україна продовжує закуповувати ліки, щоб поповнити запаси та ліквідувати дефіцит.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Закупівлі ліків тривають. З початку року їх проведено на понад 12 млрд грн. Єдина проблема, яка є сьогодні, логістична, – розповів Михайло Радуцький.

За його словами, окупанти за деякими напрямками не дають змоги доправити ліки. Обстрілюють конвої навіть з позначкою Червоного Хреста, з гуманітарною допомогою, з ліками.

– Але навіть у такі місця ліки із запізненням, але доставляються. Були дефіцити через те, що були порушені ланцюги, були розбомблені склади українських виробників. Але це поповнюється і закупівлями, і гуманітарною допомогою, – додав він.

Наприклад, країна отримала допомогу від Індії, США. Зокрема, на цьому тижні було доправлено вантаж на понад 50 т медичних виробів та ліків від американського фонду.

– Ліки для лікування проблем зі щитоподібною залозою ми отримали. Вирішено питання з інсулінами, є лише логістичні проблеми, – підсумував очільник.

Війна в Україні триває уже понад місяць. Через це у деяких регіонах фіксувалися проблеми з нестачею ліків. Їх спровокували ажіотаж та складнощі з доправленням препаратів. За можливості вони вирішуються.

Джерело: Телемарафон UAРазом