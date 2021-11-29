Жителя Томська Сергія Самбірського змусили покинути країну через відео, яке він знімав в одній із міських лікарень, де лікують коронавірусних хворих.

Як з’ясувалося, Сергій пробрався в лікувальний заклад під виглядом медика, щоб доглядати за своєю 84-річною бабусею. Чоловік одягав спеціальний захисний костюм і безперешкодно входив до інфекційного відділення медсанчастини, яка перебуває в червоній зоні епідемічної небезпеки.

Там він знімав аматорське відео, яке показувало жахливі умови, в яких перебувають хворі люди. Сергій розповідав, що його стареньку родичку погано годували, недобросовісно лікували і практично не доглядали за нею.

Коли в лікарні дізналися про відео, турботливому онуку висунули вимогу, щоб той забрав бабусю додому. Тоді чоловік вирішив звернутися зі скаргою на неналежне лікування та догляд до Генпрокуратури та Слідчого комітету.

Але замість підтримки і допомоги, його почали буквально виживати з країни. Сергій втратив роботу, отримував погрози. Він боявся повертатися з Москви до Томська, пояснюючи це тим, що там його нібито планують “зняти з літака”.

Самборський також нарікав з приводу сюжету на одному з телеканалів, в якому його звинуватили в тому, що він зробив все це заради хайпу і грошей.

Бабуся незабаром померла. У лікарні, де вона лежала, Росздоровнагляд виявив порушення. Наразі Сергій виїхав з Росії до Грузії.

Джерело: The Insider