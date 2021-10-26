У світі продовжує поширюватися коронавірусна інфекція, яка кожного дня забирає життя тисяч людей.

Так, у міській лікарні в Ростові-на-Дону палати заповнені пацієнтами, а в реанімації лежать ті, у кого органи дихання уражені більш як на 70%. Лікарі очікують більше пацієнтів і вже готують додаткові Covid-ліжка.

– За останню добу ми витратили 63 балони з киснем – це величезна кількість для 560 хворих. Враховуючи, що у нас дуже багато пацієнтів потребують кисневої підтримки – це необхідність, – каже головний лікар міської лікарні №1 в Ростові-на-Дону Дмитро Сизякін.

Вже майже тиждень щодня в Росії помирає понад тисяча людей. Минулої доби там зафіксували новий максимум хворих із початку епідемії – майже 38 тис.

У Москві людям, які старші 60 років, рекомендують залишатися вдома до 25 лютого. Виняток – для тих, хто перехворів на коронавірус за останні пів року та для повністю вакцинованих.

У Чехії люди змушені надягати респіратор на роботі, у громадському транспорті та у магазинах. Без них можна лише, коли працюєш сам чи якщо є змога дотримуватися півтораметрової дистанції.

Також з 1 листопада в місцеві ресторани вхід буде за Covid-сертифікатами, які свідчать про вакцинацію чи про відсутність хвороби.

Водночас у столиці Японії вперше за 11 місяців знімають карантинні обмеження. У Токіо рекордно знизилася кількість хворих – за минулу добу лише 19 випадків. Згідно з новими правилами, ресторани можуть працювати допізна, продавати алкоголь після восьмої вечора.

Загалом такі правила запрацювали у місті Осака, та ще у трьох японських префектурах. Єдине, про що просить влада – все ж не забувати про коронавірус і дотримуватися всіх заходів безпеки: як-от встановити бар’єри між столиками та пускати за один до чотирьох клієнтів. А якщо компанія більша – вимагати у них сертифікати про вакцинацію.