Минулої неділі в Шанхаї було зафіксовано 25 173 нових випадки зараження на Covid-19. Цей найсерйозніший спалах з моменту виникнення хвороби в 2019 році в Ухані спричинив за собою надзвичайні заходи, які вживає влада Китаю, щоб приборкати коронавірус.

Вже майже два тижні жителі Шанхаю з населенням 26 млн осіб вимушено сидять по домівках без права вийти на вулицю навіть за продуктами або товарами першої необхідності. Згідно з жорсткими правилами, які встановила влада міста, залишати житло дозволено тільки медикам, волонтерам, кур’єрам і тим, у кого на це є спеціальний пропуск.

Народ доведений до того, що з вікон вже чуються крики стражденних, які просять їжі і води. Тієї кількості продуктів, яку доставляють волонтери та кур’єри, людям явно недостатньо: вистачає тільки на один прийом в день.

В особливо складно становищі опинилися літні китайці. Через відсутність у них смартфонів, вони не можуть замовити собі навіть покладений мінімум на прожиток.

Повідомляється, що над містом невпинно літають безпілотники, які невсипно контролюють дотримання вимог соціального блокування міста і одночасно транслюють запис з проханням не кричати і не співати з вікон.

Служби доставки перевантажені, кур’єрів не вистачає. Не справляються з ситуацією продуктові магазини і державні розподільні групи. Ціни накрутили, що зробило повноцінне прожиток людей ще більш проблематичним.

Відзначається, що ізоляція дозволена тільки в спеціальних установах, на які Шанхай перетворює школи, новобудови і великі виставкові зали. Найбільший ізоляційний центр здатний вмістити 50 тис. чоловік. Вже створено понад 60 таких об’єктів.

Тут люди змушені жити пліч-о-пліч з тисячами незнайомців, без стін і душових, з брудними загальними туалетами, без ковдр і гарячої води, з стельовим освітленням в будь-який час доби. І б’ються за їжу.

Хворих ізолюють від здорових і один від одного. Навіть зовсім маленьких дітей з позитивним результатом тесту забирають у батьків.

Закриття Шанхаю, одного з економічних центрів Китаю, також викликає побоювання з приводу впливу на економіку, в тому числі світову. На продукцію міста припадає 4% ВВП Китаю. Тут знаходиться найбільший у світі порт, через який проходить близько 20% експорту Китаю за кордон. Двотижневий карантин обійдеться китайській економіці майже в $30 млрд.

Нагадаємо, що Китай дотримується свого нульового підходу до Covid-19, не сприймаючи при цьому практики багатьох країн світу, які намагаються якось ужитися з віроломним вірусом.

Влада впевнена, що ослаблення обмежень стане катастрофічним, враховуючи небезпеку, яку варіант Омікрон представляє для людей з хронічними захворюваннями, літніх і невакцинованих громадян.