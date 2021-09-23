Україна – у жовтій карантинній зоні. Кількість хворих на Covid-19 зростає у геометричній прогресії.

Волинь – за крок від червоної зони. У шпиталь для хворих на Covid-19 обласної лікарні привозять найважчих пацієнтів. Заклад заповнений уже наполовину. А в реанімації немає вільних місць. Тут лежать пацієнти у критичному стані. Медики зауважують, що майже всі вони не щеплені від коронавірусу.

– Майже всі пацієнти страждають на сильний нежить, якого раніше у симптоматиці Covid-19 не було, – повідомила медичний директор ковідного шпиталю Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Скальська. – Такими темпами ми до 1 жовтня будемо уже в червоній зоні.

На Харківщині медичні заклади першої хвилі уже заповнені наполовину. Серед госпіталізованих лише 4% щеплених. Як кажуть медики, перебіг хвороби у них легший. Але нині серед хворих стає дедалі більше дітей.

– Дитяча лікарня заповнена на 43%, – повідомив директор департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Максим Хаустов. – У 99% хворих дітей діагностовано штам Дельта.

За даними обласної адміністрації, у зв’язку з запровадженням жовтої зони у регіоні зможуть працювати 77% дитсадків та 88% шкіл.

У освітніх закладах Львова, де рівень вакцинації менший за 80%, дозволять навчальний процес, якщо вчителі показуватимуть на вході негативний тест на Covid-19, який діє 72 години.

– У 12 школах, де найнижчий відсоток вакцинації, який сьогодні становить в середньому 52-53%, будуть відкриті центри вакцинації, – повідомив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова. – Це має стимулювати працівників освіти вакцинуватися.

В області 85% шкіл переходять на дистанційне навчання, оскільки не мають необхідного рівня вакцинації 80%. Лише 14% шкіл, де рівень імунізації педколективу відповідає вимогам, працюватимуть у звичному режимі. Це міста Моршин і Трускавець.

А у Львові кав’ярні та ресторації, де вакциновано більшість персоналу, отримають спеціальні наліпки з написом: Тут безпечно.

Поспіхом вакцинуються працівники одеських кафе та ресторанів. Інакше їх не допустять до роботи.

Як повідомляє директор одного з одеських ресторанів Олександр Подлєснов, у їхньому закладі вакциновано близько 80% працівників, решта 20% планують вакцинуватися. Також всі дотримуються маскового режиму, на кожному столику – антисептик.

– Ми вимушені впускати тільки тих відвідувачів, що мають QR-код в Дії або ж Covid-сертифікат, – зауважив директор ресторану.

У жовтій карантинній зоні у кафе та ресторанах за одним столиком не можна сидіти понад чотирьом особам. Заборонені масові заходи за участю більше ніж одна людина на 4 кв. м.

У кінотеатрах та театрах можна заповнювати не більше 50% місць, а у спортзалах обмеження – одна людина на 10 кв. м.

Утім, цих обмежень можна уникнути, якщо бодай 80% персоналу та відвідувачів закладів мають хоча б одне щеплення або свіжий негативний ПЛР-тест.

У Києві постійні пункти щеплень розмістять у закладах освіти, будуть організовані й виїзні мобільні вакцинальні сесії. До вакцинації запрошуватимуть не лише освітян, але й їхніх родичів, та родичів тих, хто відвідує заклади освіти.