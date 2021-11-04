За даними Міністерства цифрової політики України, станом на 15.00 3 листопада, в мобільному додатку Дія було згенеровано 5 442 885 сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусної інфекції. Це загальний показник, що враховує щеплення однією або двома дозами вакцини.

Перехід більшості регіонів України до червоної зони з її жорсткими карантинними обмеженнями, покликаними уповільнити поширення коронавірусної інфекції, змусив українців буквально штурмувати пункти вакцинації.

Люди прагнуть скоріше роздобути заповітні Covid-сертифікати, щоб мати можливість користуватися послугами громадського транспорту, відвідувати спортивні зали, кафе, торгово-розважальні центри. Для багатьох наявність документа, що підтверджує вакцинацію, безпосередньо пов’язана з питанням збереження робочого місця.

На жаль, далеко не у всіх з першого, а іноді з другого і третього разу виходить підтягнути дані про щеплення в Дію.

– Щоб отримати відповідну допомогу та консультацію, люди активно звертаються на гарячу лінію МОЗ, в нашу службу підтримки: в соцмережі, месенджери, прес-службу. Намагаємося допомогти всім, – розповіли в Мінцифрі.

Там підтвердили, що вчора, 3 листопада, через високе навантаження в мобільному додатку Дія дійсно стався збій: користувачі не могли підтягнути сертифікати і авторизуватися в програмі.

На сьогодні технічні проблеми ліквідовані, і система працює в повноцінному режимі.