Орієнтовно в першому-другому півріччі 2022 року в Україні буде запущено серійне виробництво китайської вакцини CoronaVac. Про це повідомив директор департаменту з розвитку групи Лекхім Михайло Ренський.

Лекхім – це сучасна високотехнологічна фармацевтична компанія, яка займає лідируючі позиції з розробки, виробництва та реалізації якісних і доступних лікарських засобів.

За словами Михайла Ренського, підготовка до локального виробництва вакцини почалася ще в березні 2020 року: були проведені монтажні та будівельні роботи, закуплено обладнання.

Вже 3 січня 2022 року очікується поставка попередньо наповнених шприців. Далі – валідаційні випробування, ліцензування Державною лікарською службою України. На все це піде близько півроку, перш ніж буде запущений процес виробництва і розливу вакцини.

– Думаю, в першому-другому кварталі 2022 року зможемо вийти на фінішну пряму, – зазначив представник компанії.

За його словами, робоча потужність виробництва – близько 10 млн доз на рік, проектна – 24 млн доз.

Вакцина буде поставлятися в спеціальних боксах з дотриманням температурного режиму – мінус 2-8 градусів.

Обсяг попередньо наповнених шприців – доза 0,5 мл., що досить зручно як для споживача, так і для медперсоналу: потрібно лише зняти упаковку і ковпачок з попередньо наповненого шприца.

Компанія очікує, що МОЗ України буде закуповувати цю вакцину. Однак про обсяги майбутніх замовлень поки нічого не відомо.

Повідомляється, що в Україні є і власні розробки вакцини від Covid-19, проте вони далекі від готової форми: досі не пройшли клінічні випробування.

Саме тому було ухвалене рішення щодо локалізації виробництва готової вакцини: її будуть виробляти в Китаї і у великих обсягах поставляти в Україну для подальшого розливу.

Джерело: Suspilne