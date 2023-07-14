Близнючки Елла та Еліза Фуллер тепер ростимуть і розвиватимуться окремо одна від одної, хоча на все життя збережуть споріднену і душевну близькість.

Лікарі дитячої лікарні в американському штаті Техас успішно розділили сіамських близнюків, які зрослися животами.

Через три дні після розділення батьки маляток – Сенді і Джессі Фуллер – уперше змогли взяти своїх доньок на руки окремо.

Близнючки Елла і Еліза народилися в березні 2023 року. Сестри були з’єднані в ділянці живота і ділили частину тканин печінки. При народженні вага кожної дитини становила приблизно 2,59 кілограма.

З моменту народження дівчатка перебували в неонатальному відділенні інтенсивної терапії.

Після численних обстежень лікарі ухвалили рішення про можливість операції з їхнього розділення.

Семеро хірургів і четверо анестезіологів брали участь у підготовці до дуже відповідального і складного оперативного втручання. А загалом в операції брала участь команда з 17 фахівців.

Операцію з розділення сіамських близнюків провели 14 червня, вона тривала близько шести годин.

Лікарі вважають, все пройшло успішно, і не очікують жодних ускладнень у майбутньому.

Дівчаток виписали з лікарні, і зараз вони проходять реабілітаційний період вдома.

Джерело і фото: Texas Children’s Hospital