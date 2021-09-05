Останнім часом в Україні та світі стрімко поширюється захворюваність на коронавірус. Так, у Києві та трьох областях України показники не відповідають зеленому епідемічному рівню.

У світі вже понад 4,5 млн людей померли від небезпечної хвороби. З огляду на це уряди різних країн запроваджують карантинні обмеження, які можуть стримати поширення вірусу. Факти ICTV зібрали найголовніші новини про коронавірус в Україні та світі.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 вересня, в Україні зафіксували 1379 нових випадків Covid-19 (серед них захворіли 102 дітей та 28 медичних працівників). За добу госпіталізували 899 громадян та 17 осіб померли.

За весь час пандемії в Україні 2 297 534 людей захворіли на коронавірус, а 53 983 українців не змогли подолати небезпечне захворювання.

МОЗ України ретельно відстежує ситуацію з поширенням вірусу та попереджає, що епідемічні показники декількох областей не відповідають зеленому карантинному рівню. Серед них – місто Київ, Луганська, Херсонська та Чернівецька області.

Медичні працівники спостерігають у регіонах негативну динаміку рівня госпіталізації хворих на Covid-19. Найбільш завантажені лікарняні ліжка з киснем у Чернівецькій області.

Коронавірус у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я зареєструвала вже майже 219 млн випадків коронавірусу в різних країнах, а понад 4,5 млн громадян не змогли подолати небезпечну хворобу.

З огляду на це представники уряду В’єтнаму заявили, що жителі міст повинні пройти вакцинацію проти коронавірусу. На їхню думку, це допоможе стримати вірус та збереже життя місцевим мешканцям.

Кордони Австралії можуть залишатися і надалі закритими для туристів, оскільки у країні лікарні та медичні заклади завантажені пацієнтами, хворими на Covid-19.

ВООЗ та уряди країн закликають громадян вакцинуватися проти коронавірусу, дотримуватися соціальної дистанції та носити маски – ці прості кроки допоможуть врятувати життя людей.