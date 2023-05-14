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Психологія

Простий та ефективний спосіб знизити вплив негативних емоцій на психіку

14 Травня 2023, 09:14
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стрес депресія психолог
Джерело: Depositphotos

Команда вчених Каліфорнійського університету в США під час дослідження з’ясувала, що люди, які оцінюють негативні почуття, як погані, мають більше симптомів тривоги і депресії, ніж ті, хто сприймають їх у позитивному або нейтральному світлі.

За словами дослідників, отримані дані показують, що люди почуваються краще, коли приймають свої неприємні почуття як доречні та здорові і не намагаються боротися з ними або пригнічувати їх.

– Коли ми сприймаємо наші емоції, як погані, ми накладаємо ще більше поганих почуттів на ті, що вже існують, що змушує нас почуватися ще гірше, – каже психологиня та співавторка дослідження Емілі Віллрот.

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Водночас уникнення або придушення почуттів також може бути контрпродуктивним. Під час невеликого клінічного випробування дослідники попросили людей опустити одну руку у ванну з крижаною водою і або прийняти свої відчуття болю, або придушити їх.

Ті, хто намагався придушити свої почуття, повідомляли про більший біль і не могли терпіти крижану воду так довго, як ті, хто змирився з дискомфортом. Інші дослідження пов’язують емоційне придушення з підвищеним ризиком проблем із психічним здоров’ям, таких як депресія і тривога.

Як примиритися зі своїми почуттями

По-перше, пам’ятайте, що неприємні почуття є частиною людського досвіду.

– Жодна емоція не є від початку поганою або недоречною, – зазначає Віллрот.

За її словами, негативні почуття можуть навіть слугувати меті. Тривога може допомогти протистояти потенційній загрозі, гнів – постояти за себе, а печаль – сигналізувати іншим людям, що вам потрібна їхня соціальна підтримка.

Коли ви відчуваєте погане почуття, вам не потрібно любити це почуття, просто постарайтеся ставитися до нього нейтрально. Нове дослідження показало, що люди, які реагували нейтрально, були настільки ж психологічно здорові, як і ті, хто реагував більш позитивно.

По-друге, потрібно пам’ятати, що негативне почуття не триватиме вічно.

– Емоції, як правило, недовговічні, тому, якщо ми просто дозволимо їм пройти, часто вони зникають протягом кількох секунд або хвилин, – пояснює авторка дослідження.

За її словами, емоційне благополуччя поліпшується з віком. Це може бути частково пов’язано з тим фактом, що люди, як правило, краще приймають свої емоції в міру дорослішання.

Джерело
NYT
Теги
Наукові дослідження Поради психолога психічні розлади
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