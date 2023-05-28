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Психологія

Психоаналітик розповів, як полегшити відчуття самотності

28 Травня 2023, 15:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Психоаналітик Володимир Казанцев на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповів, як полегшити відчуття самотності.

– Перший крок – це зрозуміти, чи є для вас проблемою відсутність у вашому житті стійких емоційних зв’язків, адже багатьом людям цілком комфортно в такому стані, – зазначає фахівець.

Якщо це так, то не варто змушувати себе вести активне соціальне життя. Слідуйте за своїми відчуттями.

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Якщо ж відчуття самотності сильно впливає на якість вашого життя, для початку прийміть це. Тільки визнавши проблему, можна почати з нею працювати.

Як полегшити відчуття самотності

Знайомтеся з новими людьми. Нехай це буде коротка розмова з баристою в кафе поруч із будинком або листування з кимось новим у соціальних мережах.

Намагайтеся частіше перебувати серед інших людей. Дослідження показують, що прогулянки зменшують симптоми тривоги та депресії, підвищують настрій. Під час прогулянки поспостерігайте за тим, що відбувається навколо, і спробуйте відчути себе частиною подій навколо.

Пошукайте собі нове хобі. Коли людина захоплена якимось процесом, це дає змогу заглушити негативний внутрішній монолог, який багато в чому сприяє відчуттю смутку та ізольованості.

Джерело: Психологічна підтримка

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