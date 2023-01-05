У столиці існує відразу кілька варіантів отримати безкоштовну професійну підтримку психологів і психотерапевтів. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КДВА Валентина Гінзбург.

– Можливість отримати професійну цілодобову безкоштовну психологічну підтримку для киян була організована в перші ж дні війни, – нагадала Валентина Гінзбург.

За її словами, тільки за березень-квітень за онлайн-допомогою київських психологів звернулися понад 2 500 дорослих і близько 500 неповнолітніх українців.

Зараз дивляться

– Однак події, які ми всі сьогодні переживаємо, часто вимагають більш глибокої психологічної реабілітації. І вже у червні 2022 року у столиці було відкрито Київський міський кризовий центр Соціотерапія, – зазначила керівник департаменту.

Вона розповіла, що в Центрі успішно допомагають людям з гострими стресовими станами, викликаними військовою агресією. В основу програми покладена авторська концепція структурної кризової терапії. А саме:

заняття з психологічної корекції в групах;

індивідуальна робота з психологом;

оволодіння техніками релаксації;

самодопомога при стресі і багато іншого.

Зазначається, що програма розрахована на чотири тижні. Протягом усього курсу необхідно перебувати в Центрі, адже така реабілітація передбачає повне занурення в процес.

Валентина Гінзбург також нагадала, що для запису до психолога або психіатра направлення сімейного лікаря не потрібно.

Телефон довіри (цілодобово):

0 800 50 12 12

(044) 541 04 04

(044) 541 04 05

Телефони для довідок/запису Київського міського кризового центру Соціотерапія:

(044) 524-89-90

(044) 258-68-91

(044) 524-44-71

(044) 524-34-93

Цілодобова психлікарня: вул. Кирилівська, 103. Телефон для довідок: (044) 463-74-79.