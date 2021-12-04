Зазвичай секс асоціюється з позитивними та приємними відчуттями й емоціями. Але буває і так, що у жінки або чоловіка з’являється дискомфорт під час статевого акту, тому отримувати задоволення виявляється складно.

Секс не повинен завдавати болю, і якщо це відбувається, то варто знайти причину, тому що, як і будь-який біль у тілі, це теж на щось вказує.

Сексолог Тетяна Славіна розповіла про біль під час сексу та чому він може виникати.

– На питання, чи терпіти біль під час сексу, вважаючи його варіантом норми, я відповідаю категорично: секс – це радість, задоволення та щастя. Це не нормально, коли радість приходить через біль там, де цього бути не повинно, – зазначила спеціалістка.

Біль у зоні таза та статевих органів під час статевого акту називається диспареунія. Вона може виникати з таких причин:

гінекологічні захворювання (вагініт, дисбактеріоз, вульводинія, ендометріоз, фіброма тощо);

родові травми або наслідки операції;

сухість піхви через дефіцит естрогену або недостатнього збудження;

психологічні проблеми.

У чоловіків біль під час сексу виникає під час фімозу. Також неприємні відчуття можуть виникати через коротку вуздечку статевого члена, хвороби сечостатевої системи, хворобу Пейроні, деякі неврологічні ускладнення.

Славіна стверджує, що у всіх випадках, як жінкам, так і чоловікам слід звернутися до фахівця. Такі проблеми вирішують гінекологи та урологи, в деяких випадках потрібна допомога сексолога і психотерапевта.

Джерело: Тетяна Славіна