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Їжа

Чому на початку війни не хотілося їсти, а зараз “перемкнуло” на солодощі

25 Березня 2022, 13:21
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
торт
Джерело: Depositphotos

Згадайте перші дні й тижні війни. Майже у всіх зник апетит. Від шоку не хотілося нічого, аж нудило.

Та ось на четвертий тиждень війни організм почав звикати до ситуації. І багато хто зазначає, що з’явився не просто апетит, а сильний потяг до солодкого, випічки. Навіть ті, хто у мирний час відмовлялися від солодощів, наразі приохотились до них.

Дієтологиня Анастасія Горобець пояснює, чому сталося саме так.

Немає бажання їсти

Фізіологічно стрес має дві фази – гостру і хронічну.

– Під час гострої фази виділяється гормон адреналін, який готує організм або тікати, або боротися з потенційним ворогом, – пояснює дієтологиня.

Таким чином організм активує процеси, що допомагають вижити, а активність травлення зменшується, виділення слини, шлункового соку, ферментів, перистальтика кишківника гальмуються.

Не змушуйте себе їсти. Це небезпечно, адже їжа буде довго лежати в шлунку, погано перетравлюватись. Через це виникне важкість у шлунку, нудота або навіть блювання.

– Прислухайтесь до себе. Немає апетиту – не їжте, але обов’язково пийте воду, чай, компот. Щоб відчувати більше енергії, підсолоджуйте напої, – радить Горобець.

Через кілька днів вимушеного голодування потрібно вживати у невеликій кількості висококалорійні сухофрукти, горішки.

– Оскільки відчуття апетиту та голоду відсутнє, людина може просто забути поїсти. Раджу поставити нагадування на телефон, щоб кожні три-чотири години ви могли зробити паузу для жменьки горішків чи насіння. Енергія для організму життєво необхідна, – наголошує лікарка.

Фаза гострого стресу також притаманна дітям. Вони можуть не відчувати апетит та голод, як і дорослі.

Щоб відволікти від стресу дітей, пограйте з ними, покажіть мультики. Вибирайте тематику, де є фрукти, овочі, харчування взагалі.

Також можна дозволити їм шоколадні батончики. Якщо це єдине, що зможе з’їсти дитина у стані гострого стресу, дозвольте їй отримати енергію з солодощів.

Етап другий – їсти хочеться постійно

На зміну першій фазі стресу приходить друга. Тепер в організмі виділяється інший гормон стресу – кортизол. Він дає сили для захисту. Але тільки у випадках короткого стресу. У хронічному – підвищений рівень цукру не використовується як джерело енергії. Тому калорії відкладаються у депо до потрібного часу.

– Щоб утримати цей рівень цукру в крові, організм формує відчуття підвищеного апетиту. Тому у хронічному стресі нам сильно хочеться легкозасвоюваних вуглеводів (випічку, солодощі, рис, картоплю), – зазначила дієтологиня. – Ці продукти мають високий глікемічний індекс. Тобто їхня глюкоза здатна швидко засвоюватись та всмоктуватись.

Потяг до жирного стимулює роботу дофамінової системи. Задоволення від їжі тимчасово відвертає від стресу.

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Як не заїдати стрес

Кожна людина має свою тривалість гострого стресу: декілька годин, доба або три дні. Якщо стресова ситуація триває, то стрес хронізується. І кортизол примушує заїдати його, що призводить до:

  • постійно підвищеного рівня цукру в крові;
  • формування шкідливої звички – постійно щось жувати;
  • інсулінорезистентності;
  • формування “кортизолового живота” – ожиріння в зоні живота;
  • схильності до розвитку метаболічного синдрому;
  • зайвої ваги.

Потрібно їсти тричі на день. Основу раціону мають становити клітковина або харчові волокна. Споживайте крупи, цільнозернові, бобові, овочі та горіхи. Вони надають якісне довготривале насичення.

– Якщо сильно хочеться батона, дозвольте собі скибочку на обід чи на сніданок. Солодке також можна, але не як перекус, а після основного приймання їжі, – радить дієтологиня.

Дотримання цих порад допоможе підтримати вагу та запобігти формуванню інсулінорезистентності, яка вірогідна в умовах підвищеного синтезу кортизолу.

Харчування і психологія

Багато хто не може їсти, читаючи, як у блокованих містах люди не мають продуктів і голодують.

Дієтологиня стверджує, що це питання психотерапевтичного спрямування. Потрібно змінювати свої думки та переконання. Допоки ви будете відчувати провину через гуманітарну катастрофу в інших містах, апетит не повернеться в норму.

Джерело
ЛІГА.net
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