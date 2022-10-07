Заморожування яєць – доволі дивний спосіб зберігання продукту. Проте багато господинь ним користуються.

Морозильна камера може продовжити термін придатності яєць до кількох місяців, при цьому смакові властивості залишаються без змін.

Як правильно заморожувати яйця – дізнавалися Факти ICTV.

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Як можна заморожувати яйця

Звичайні куплені курячі яйця потрібно зберігати у холодильнику. Вони спокійно можуть пролежати 4-5 тижнів. Якщо за цей час ви їх не з’їли, продукт варто відправити у морозилку.

Ви можете заморожувати:

сирі яйця;

окремо жовток чи білок;

готові яєчні страви.

Технічно ви також можете заморозити варені яйця без шкарлупи, хоча перед приготуванням, краще їх збовтати, аби білок та жовток змішалися.

Варене яйце можна покласти у контейнер чи звичайний пакет та відправити у морозилку.

Як правильно заморозити яйця

Якщо ви хочете заморозити ціле сире яйце, на жаль, просто кинути його у морозилку не вдасться. Під тиском низької температури шкарлупа трісне.

Проте існують інші способи заморозки сирого яйця:

розбийте їх у миску та обережно збийте;

коли білки та жовтки перетворяться в однорідну масу, перелийте її у контейнер чи мисочку та поставте у морозилку.

Є ще варіант перелити збиті яйця у лоток для заморожування льоду, а потім пересипати їх у звичайний або спеціальний пакет на защіпці.

Якщо у вас залишились сирі яєчні білки, їх можна заморозити окремо:

вилийте їх у порожній лоток для кубиків льоду або пластиковий контейнер;

поставте у морозильну камеру.

Аби заморозити сирі жовтки необхідно їх збити до однорідності та додати трішки солі. Справа у тому, що сирі жовтки під час заморожування стають гелеподібними, а сіль зупинить процес загущення.

Перелийте сирі жовтки у форму чи контейнер та відправте у морозилку.

Є ще варіант заморозити вже готові страви. Наприклад, ви можете приготувати улюблену глазуню чи омлет та відправити їх у морозилку.

Зберігати готові яєчні страви можна у спеціальному пакетику чи контейнері.

Як розморожувати яйця

Питання, яке цікавить напевно усіх. Проте тут все просто – необхідно дістати заморожене яйце та покласти його на кілька годин у холодильник.

Потім ви можете готувати яйця як зазвичай – смажити, варити чи додавати для приготування інших страв. Готові страви можна розігріти на сковорідці чи у мікрохвильовці.

До речі, розморожені яєчні білки можуть погано збиватися. Після розмороження, залиште їх на 30-40 хв при кімнатній температурі, а потім починайте готувати.