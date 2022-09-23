Користь домашнього сиру (творогу) для організму дуже велика.

Домашній сир нормалізує обмін речовин, сприяє зміцненню кісток та поліпшує роботу нервової системи. Творог містить безліч білків, молочних жирів, солей кальцію, фосфору та ліпотропні (розчиняють жир в клітинах) речовини.

Факти ICTV підготували п’ять різних та смачних рецептів страв з домашнього сиру.

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Сирники

Інгредієнти:

домашній сир – 350-400 г;

яйце – 1 шт;

борошно – 150-200 г;

цукор – 2 ст. л;

ванільний цукор – дрібка;

олія – для смаження.

Приготування:

В миску висипаєте сир та розтираєте його виделкою. Додаєте яйце та ретельно перемішуєте. Далі додаєте звичайний та ванільний цукор. Ретельно перемішуєте масу. Тепер можна всипати муку – маленькими порціями додавайте борошно, поки тісто припинить липнути до рук. Невелику кількість борошна висипаєте на стіл, відриваєте від тіста маленький шматок та обволікаєте у муці. Сформовані сирники викладаєте на розігріту сковорідку змащену олією та смажите до утворення золотистої скоринки.

Ароматні та смачні сирники готові! Їжте їх зі сметаною, медом чи цукровою пудрою.

Хачапурі по-аджарськи на сковорідці

Якщо полюбляєте грузинську кухню, але не хочете довго готувати – цей рецепт для вас!

Інгредієнти:

домашній сир – 150г;

твердий сир – 50 г;

борошно – 40 г;

яйце – 1 шт;

сіль – за смаком;

олія – для смаження.

Приготування:

У мисці розтираєте домашній сир, аби не залишилось великих шматків. Додайте трішки солі та перемішайте. На тертці натріть твердий сир та додайте у миску. Додайте до сирів білок з яйця, а жовток відкладіть (він нам ще знадобиться). Усе ретельно перемішайте та поступово додавайте борошно. Знову усе перемішайте та сформуйте з тіста кораблик. Розігрійте сковорідку, додайте олії та обсмажте кораблик з двох боків. Візьміть чайну ложку та виколупайте серединку хачапурі (аби помістився жовток). В серединку покладіть жовток, присипте хачапурі твердим сиром та накрийте сковорідку кришкою. Смажте хачапурі 5-7 хв на маленькому вогні.

Смакуйте лінивим хачапурі одразу після приготування!

Сирна шарлотка

Неймовірно смачний пиріг з яблуками та м’яким сиром можна приготувати менше ніж за 40 хв.

Отож, вам знадобиться:

яблука – 400 г;

борошно- 100 г;

яйця – 4 шт;

домашній сир – 100 г;

цукор – 50 г;

ванільний цукор – дрібка;

розпушувач – 1,5 ч. л.

Приготування:

У мисці з’єднайте яйця зі звичайним цукор та, за допомогою блендера, збийте до однорідності. Додайте ванільний цукор та продовжуйте збивати тісто, поки цукор не розчиниться, а яйця не перетворяться на густу піну. В окремій мисці змішайте муку з розпушувачем та поступово додавайте у тісто. Додайте сир та ретельно перемішайте усі інгредієнти блендером. Яблука помийте, очистіть та наріжте на невеликі шматочки. Нарізані яблука додайте до тіста та ретельно перемішайте. Розігрійте духовку до 190 градусів. Викладіть шарлотку у форму та запікайте 30-40 хв при температурі 190 градусів.

Особливо шарлотка смакує зі сметаною чи цукровою пудрою.

Сирні млинці

Інгредієнти:

домашній сир – 200 г;

молоко – 150 мл;

борошно – 6 ст. л;

яйце – 3 шт;

масло – 30 г;

кріп або інша зелень;

олія – 1 ст. л;

сіль – за смаком.

Приготування:

Домашній сир та молоко з’єднайте у мисці та розмішайте блендером до однорідності. Додайте муку, масло, сіль, краплю олії та яйця. Усе ретельно перемішайте. Мілко наріжте зелень та додайте до тіста. Залиште тісто для млинців на 20-25 хв при кімнатній тепературі. Розігрійте сковорідку з краплею олії та обсмажте млинці з двох сторін до приготування.

Такі млинці можна їсти як окрему страву, або ж закрутити у них фарш, смажені гриби чи твердий сир.

Сирні пончики

Інгредієнти:

домашній сир – 220 г;

яйце – 1 шт;

цукор – 3 ст. л;

розпушувач – 1 ч. л;

олія – для смаження.

Приготування: