Міцелярна вода – швидкий та зручний засіб для видалення макіяжу. Розчин також пом’якшує шкіру та зберігає її природний баланс.

Однак багато людей досі думають над тим, чи треба змивати міцелярну воду після очищення шкіри засобом. Відповідь на це питання знайдете у матеріалі Фактів.

Дерматолог Юлія Ковальчук зазначає, що зараз в інтернеті йдуть запеклі баталії з приводу цього питання. Але міцелярна вода – це демакіяж, перший етап очищення.

Зараз дивляться І очевидно, що ми її змиваємо, умиваючись класичними засобами для очищення. Та у ній міститься не так багато компонентів, які можуть сильно нашкодити шкірі, тому якщо ви втомилися, лягли спати й забули один раз змити міцелярну воду – нічого страшного з вашим обличчям не повинно статися. Що буде, якщо не змивати міцелярну воду Експертка зазначає, що на постійній умові нехтувати правилами вмивання не потрібно. Такий засіб, як міцелярна вода, необхідно змивати пінкою або гелем під ваш тип шкіри. Якщо цього не робити, можуть виникнути прищі, забруднення шкіри, закриті комедони. Як правильно вмиватися міцелярною водою Після очищення шкіри міцелярною водою, необхідно вмитися пінкою або гелем. Після цього нанесіть тонік. Він прибере залишки макіяжу, бруду та заспокоє шкіру. Нанесіть гель, а після цього – крем. Також не забувайте про сонцезахисні засоби. Їх потрібно наносити за 20-30 хв до виходу на сонце, а також поновлювати кожні дві години. Читайте також: Чи потрібно вмивати обличчя після нанесення тканинної маски – відповідь косметолога

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