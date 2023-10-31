Це справді чудовий спосіб підтримки здоров’я серця та імунітету. Паста Амосова, названа на честь видатного українського кардіолога, містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Склад дуже простий: сухофрукти, горіхи, мед та лимон.
Смачну і поживну пасту Амосова можна вживати як самостійний продукт перед сніданком або додавати до різних страв, щоб збагатити цінними мікроелементами.
Суміш особлива корисна дітям та дорослим для зміцнення імунної системи у період вірусів і застуд.
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Як приготувати пасту Амосова, покроковий рецепт читайте у матеріалі Факти ICTV.
Інгредієнти
- 100 г кураги
- 100 г інжиру
- 100 г чорносливу
- 100 г родзинок
- 100 г очищених волоських горіхів
- 100 г меду
- 2-3 лимони
Приготування
- Родзинки, курагу, інжир та чорнослив добре промиваємо та повністю обсушуємо.
- Лимони також миємо та нарізаємо на чотири частини.
- Подрібнюємо всі інгредієнти блендером або м’ясорубкою.
- Додаємо у вітамінну суміш мед і ретельно перемішуємо.
- Перекладаємо у стерилізовану банку, закриваємо кришкою та зберігаємо в холодильнику.
Джерело: Смачно