Це справді чудовий спосіб підтримки здоров’я серця та імунітету. Паста Амосова, названа на честь видатного українського кардіолога, містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Склад дуже простий: сухофрукти, горіхи, мед та лимон.

Смачну і поживну пасту Амосова можна вживати як самостійний продукт перед сніданком або додавати до різних страв, щоб збагатити цінними мікроелементами.

Суміш особлива корисна дітям та дорослим для зміцнення імунної системи у період вірусів і застуд.

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Як приготувати пасту Амосова, покроковий рецепт читайте у матеріалі Факти ICTV.

Інгредієнти

100 г кураги

100 г інжиру

100 г чорносливу

100 г родзинок

100 г очищених волоських горіхів

100 г меду

2-3 лимони

Приготування

Родзинки, курагу, інжир та чорнослив добре промиваємо та повністю обсушуємо. Лимони також миємо та нарізаємо на чотири частини. Подрібнюємо всі інгредієнти блендером або м’ясорубкою. Додаємо у вітамінну суміш мед і ретельно перемішуємо. Перекладаємо у стерилізовану банку, закриваємо кришкою та зберігаємо в холодильнику.

Джерело: Смачно