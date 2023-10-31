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Їжа

Для серця та імунітету – рецепт пасти Амосова покроково

31 Жовтня 2023, 12:45
Марина Мелехова редактор
Для серця та імунітету – рецепт пасти Амосова покроково
Джерело: Depositphotos

Це справді чудовий спосіб підтримки здоров’я серця та імунітету. Паста Амосова, названа на честь видатного українського кардіолога, містить багато вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Склад дуже простий: сухофрукти, горіхи, мед та лимон.

Смачну і поживну пасту Амосова можна вживати як самостійний продукт перед сніданком або додавати до різних страв, щоб збагатити цінними мікроелементами.

Суміш особлива корисна дітям та дорослим для зміцнення імунної системи у період вірусів і застуд.

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Як приготувати пасту Амосова,  покроковий рецепт читайте у матеріалі Факти ICTV.

Інгредієнти

  • 100 г кураги
  • 100 г інжиру
  • 100 г чорносливу
  • 100 г родзинок
  • 100 г очищених волоських горіхів
  • 100 г меду
  • 2-3 лимони

Приготування

  1. Родзинки, курагу, інжир та чорнослив добре промиваємо та повністю обсушуємо.
  2. Лимони також миємо та нарізаємо на чотири частини.
  3. Подрібнюємо всі інгредієнти блендером або м’ясорубкою.
  4. Додаємо у вітамінну суміш мед і ретельно перемішуємо.
  5. Перекладаємо у стерилізовану банку, закриваємо кришкою та зберігаємо в холодильнику.
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Джерело: Смачно 

Теги
Імунітет Кулінарні рецепти Серце хвороба
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