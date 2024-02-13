14 лютого традиційно відзначають День святого Валентина. У цю дату закохані пари всіляко намагаються порадувати одне одного та здивувати, хтось вигадує романтичні побачення, а хтось гадає, що ж приготувати, щоб кохана людина була в захваті.
У День усіх закоханих, напевно, у вас не буде багато часу на кулінарні шедеври, проте якщо він все ж таки є, то пропонуємо вам добірку рецептів. Що приготувати на День святого Валентина 2024 – далі в матеріалі.
Піца в формі серця
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 320 грам;
- вода (окріп) – 200 мл;
- яйця – 2 штуки;
- оливкова олія – 2 столові ложки;
- сіль – 0,5 чайної ложки.
Соус:
- томатна паста – 3 столові ложки;
- базилік (свіжий або сушений) – 10 грам;
- суміш мелених перців – 0,5 чайної ложки.
Начинка:
- моцарелла – 200 грам;
- чері – 100 грам;
- салямі – 100 грам.
Спосіб приготування:
- Базилік вимити, обсушити та дрібно порізати. Можна використовувати сушений.
- З’єднати томатну пасту з базиліком та сумішшю перців. Перемішати.
- Моцареллу нарізати тонкими скибочками. Чері вимити, обсушити і нарізати кружечками. Салямі також нарізати тонкими кільцями.
- Взяти ємність і просіяти борошно гіркою. Додати сіль.
- У центрі борошна зробити поглиблення та вилити в нього окріп.
- Замісити тісто. Додати яйця та оливкову олію. Продовжувати вимішувати тісто, поки воно не перестане липнути до рук.
- Готове тісто розкотити в коло та сформувати серце. Краї підігнути, щоб вони були товщими.
- Перекласти заготовку на застелений пергаментом противень.
- Змастити тісто соусом та викласти начинку.
- Випікати піцу протягом 15-20 хвилин у духовці за температури 180°С.
Салат Гранатове серце
Інгредієнти:
- копчена курка – 100 грам;
- варені яйця – 2 штуки;
- гранат – 1 штука;
- маринований огірок – 1 штука;
- варений рис – 100 грам;
- цибуля – 1 штука;
- варений буряк – 1 штука;
- майонез, сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- На плоску тарілку викласти варений рис, сформувавши з нього серце і змастити майонезом.
- Нарізати кубиками копчену курку і викласти поверх рису.
- Змастити курку майонезом і викласти поверх маринований огірок, нарізаний кубиками.
- Нарізати чи натерти на тертці яйця. Викласти їх на огірки, посолити та змастити майонезом.
- Викласти нарізану кубиками цибулю.
- Буряк натерти на тертці та викласти поверх цибулі, формуючи серце.
- Оформити боки салату майонезом, а верхівку викласти гранатовими зернами.
Сирна запіканка з білим шоколадом
Інгредієнти:
- сир – 250 грам;
- жирна сметана – 150 грам;
- білий шоколад – 100 грам;
- цукор – 50 грам;
- яйця – 3 штуки;
- крохмаль – 3 столові ложки.
Спосіб приготування:
- У мисці збити яйця із цукром у пишну піну. Акуратно підмішати сир, сметану, крохмаль. Збити все до однорідності.
- Білий шоколад розтопити та влити до сирної суміші, добре перемішати.
- Форму змастити вершковим маслом і викласти сирну суміш. Духовку розігріти до 180 ° С і випікати протягом 30 хвилин.
Якщо у вас є форми для кексів, можна зробити запіканку в них. Ще краще – якщо вони в формі серця. За бажанням прикрасьте ягодами чи гілочкою м’яти.