14 лютого традиційно відзначають День святого Валентина. У цю дату закохані пари всіляко намагаються порадувати одне одного та здивувати, хтось вигадує романтичні побачення, а хтось гадає, що ж приготувати, щоб кохана людина була в захваті.

У День усіх закоханих, напевно, у вас не буде багато часу на кулінарні шедеври, проте якщо він все ж таки є, то пропонуємо вам добірку рецептів. Що приготувати на День святого Валентина 2024 – далі в матеріалі.

Піца в формі серця

Інгредієнти для тіста:

борошно – 320 грам;

вода (окріп) – 200 мл;

яйця – 2 штуки;

оливкова олія – ​​2 столові ложки;

сіль – 0,5 чайної ложки.

Соус:

томатна паста – 3 столові ложки;

базилік (свіжий або сушений) – 10 грам;

суміш мелених перців – 0,5 чайної ложки.

Начинка:

моцарелла – 200 грам;

чері – 100 грам;

салямі – 100 грам.

Спосіб приготування:

Базилік вимити, обсушити та дрібно порізати. Можна використовувати сушений. З’єднати томатну пасту з базиліком та сумішшю перців. Перемішати. Моцареллу нарізати тонкими скибочками. Чері вимити, обсушити і нарізати кружечками. Салямі також нарізати тонкими кільцями. Взяти ємність і просіяти борошно гіркою. Додати сіль. У центрі борошна зробити поглиблення та вилити в нього окріп. Замісити тісто. Додати яйця та оливкову олію. Продовжувати вимішувати тісто, поки воно не перестане липнути до рук. Готове тісто розкотити в коло та сформувати серце. Краї підігнути, щоб вони були товщими. Перекласти заготовку на застелений пергаментом противень. Змастити тісто соусом та викласти начинку. Випікати піцу протягом 15-20 хвилин у духовці за температури 180°С.

Салат Гранатове серце

Інгредієнти:

копчена курка – 100 грам;

варені яйця – 2 штуки;

гранат – 1 штука;

маринований огірок – 1 штука;

варений рис – 100 грам;

цибуля – 1 штука;

варений буряк – 1 штука;

майонез, сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

На плоску тарілку викласти варений рис, сформувавши з нього серце і змастити майонезом. Нарізати кубиками копчену курку і викласти поверх рису. Змастити курку майонезом і викласти поверх маринований огірок, нарізаний кубиками. Нарізати чи натерти на тертці яйця. Викласти їх на огірки, посолити та змастити майонезом. Викласти нарізану кубиками цибулю. Буряк натерти на тертці та викласти поверх цибулі, формуючи серце. Оформити боки салату майонезом, а верхівку викласти гранатовими зернами.

Сирна запіканка з білим шоколадом

Інгредієнти:

сир – 250 грам;

жирна сметана – 150 грам;

білий шоколад – 100 грам;

цукор – 50 грам;

яйця – 3 штуки;

крохмаль – 3 столові ложки.

Спосіб приготування:

У мисці збити яйця із цукром у пишну піну. Акуратно підмішати сир, сметану, крохмаль. Збити все до однорідності. Білий шоколад розтопити та влити до сирної суміші, добре перемішати. Форму змастити вершковим маслом і викласти сирну суміш. Духовку розігріти до 180 ° С і випікати протягом 30 хвилин.

Якщо у вас є форми для кексів, можна зробити запіканку в них. Ще краще – якщо вони в формі серця. За бажанням прикрасьте ягодами чи гілочкою м’яти.