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М’ясо по-французьки – як приготувати: рецепт страви з курки та свинини

19 Січня 2024, 13:51
Ольга Боднарчук редактор
биточки
Джерело: Depositphotos

М’ясо по-французьки – це класична святкова страва, яка полюбилася багатьом. Вона ситна і смачна, може також слугувати обідом або вечерею.

Як приготувати м’ясо по-французьки – дізналися Факти ICTV. Рецепти для страви з курки та свинини.

М’ясо по-французьки з курки виходить ніжним і соковитим, воно точно сподобається багатьом.

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Та ж страва зі свинини більш ситна, вона ідеально підходить для любителів м’яса.

М’ясо по-французьки з курки

Для приготування вам знадобиться:

  • куряче філе – 900 г;
  • цибуля – 2 шт;
  • майонез – 2 ст.л;
  • гірчиця міцна – 0,5 ст.л;
  • часник – 1-2 зуб.;
  • твердий сир – 70 г;
  • сіль – за смаком;
  • приправа до курки – за смаком;
  • олія.

Як приготувати м’ясо по-французьки з курки

  1. Перед початком приготування потрібно помити м’ясо. Потім порізати його на тоненькі шматочки та відбити кухонним молотком.
  2. Далі треба почистити цибулю та нарізати її маленькими кубиками. Для спрощення процесу можна натерти на дрібній тертці.
  3. Сир можна потерти на великій тертці або скористатися кухонним комбайном.
  4. Далі потрібно зробити соус-заливку. В ємність додати майонез, гірчицю та роздавлений часник. Все це змішується.
  5. Форму для випікання слід змастити олією. Потім тонким шаром викласти половину подрібненої цибулі.
  6. Наступний шар – відбите куряче м’ясо. Його потрібно посипати сіллю та приправою, залити соусом.
  7. Зверху викладаємо залишки цибулі та потертий сир.
  8. Готувати страву потрібно 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

М’ясо по-французьки зі свинини

Для створення страви знадобиться:

  • свинина – 700 г;
  • цибуля – 1 шт;
  • помідор – 1-2 шт;
  • сир твердий – 200 г;
  • сіль – за смаком;
  • чорний мелений перець – за смаком;
  • майонез – за смаком;
  • рослинна олія.

Як приготувати м’ясо по-французьки зі свинини

  1. На початку приготування потрібно порізати свинину на малі шматки, відбити кухонним молотком. Вже відбите м’ясо слід обтерти сіллю та перцем.
  2. Цибулю нарізаємо тонкими напівкільцями.
  3. Помиті та очищені від плодоніжки помідори потрібно різати напівкільцями середньої товщини.
  4. Щоб натерти сир, можна скористатися великою теркою або кухонним комбайном.
  5. Перед запіканням деко для випічки потрібно змастити олією. Потім на нього порційно викласти цибулю тонким шаром.
  6. На цибулеву подушку кладемо м’ясо, зверху наносимо майонез сіточкою.
  7. Останній шар – натертий сир, посипати слід кожен шматок рівномірно.
  8. Духовку потрібно розігріти до 200 градусів, та випікати 30 хвилин.
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