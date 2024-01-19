М’ясо по-французьки – це класична святкова страва, яка полюбилася багатьом. Вона ситна і смачна, може також слугувати обідом або вечерею.
Як приготувати м’ясо по-французьки – дізналися Факти ICTV. Рецепти для страви з курки та свинини.
М’ясо по-французьки з курки виходить ніжним і соковитим, воно точно сподобається багатьом.
Зараз дивляться
Та ж страва зі свинини більш ситна, вона ідеально підходить для любителів м’яса.
М’ясо по-французьки з курки
Для приготування вам знадобиться:
- куряче філе – 900 г;
- цибуля – 2 шт;
- майонез – 2 ст.л;
- гірчиця міцна – 0,5 ст.л;
- часник – 1-2 зуб.;
- твердий сир – 70 г;
- сіль – за смаком;
- приправа до курки – за смаком;
- олія.
Як приготувати м’ясо по-французьки з курки
- Перед початком приготування потрібно помити м’ясо. Потім порізати його на тоненькі шматочки та відбити кухонним молотком.
- Далі треба почистити цибулю та нарізати її маленькими кубиками. Для спрощення процесу можна натерти на дрібній тертці.
- Сир можна потерти на великій тертці або скористатися кухонним комбайном.
- Далі потрібно зробити соус-заливку. В ємність додати майонез, гірчицю та роздавлений часник. Все це змішується.
- Форму для випікання слід змастити олією. Потім тонким шаром викласти половину подрібненої цибулі.
- Наступний шар – відбите куряче м’ясо. Його потрібно посипати сіллю та приправою, залити соусом.
- Зверху викладаємо залишки цибулі та потертий сир.
- Готувати страву потрібно 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
М’ясо по-французьки зі свинини
Для створення страви знадобиться:
- свинина – 700 г;
- цибуля – 1 шт;
- помідор – 1-2 шт;
- сир твердий – 200 г;
- сіль – за смаком;
- чорний мелений перець – за смаком;
- майонез – за смаком;
- рослинна олія.
Як приготувати м’ясо по-французьки зі свинини
- На початку приготування потрібно порізати свинину на малі шматки, відбити кухонним молотком. Вже відбите м’ясо слід обтерти сіллю та перцем.
- Цибулю нарізаємо тонкими напівкільцями.
- Помиті та очищені від плодоніжки помідори потрібно різати напівкільцями середньої товщини.
- Щоб натерти сир, можна скористатися великою теркою або кухонним комбайном.
- Перед запіканням деко для випічки потрібно змастити олією. Потім на нього порційно викласти цибулю тонким шаром.
- На цибулеву подушку кладемо м’ясо, зверху наносимо майонез сіточкою.
- Останній шар – натертий сир, посипати слід кожен шматок рівномірно.
- Духовку потрібно розігріти до 200 градусів, та випікати 30 хвилин.