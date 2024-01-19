М’ясо по-французьки – це класична святкова страва, яка полюбилася багатьом. Вона ситна і смачна, може також слугувати обідом або вечерею.

Як приготувати м’ясо по-французьки – дізналися Факти ICTV. Рецепти для страви з курки та свинини.

М’ясо по-французьки з курки виходить ніжним і соковитим, воно точно сподобається багатьом.

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Та ж страва зі свинини більш ситна, вона ідеально підходить для любителів м’яса.

М’ясо по-французьки з курки

Для приготування вам знадобиться:

куряче філе – 900 г;

цибуля – 2 шт;

майонез – 2 ст.л;

гірчиця міцна – 0,5 ст.л;

часник – 1-2 зуб.;

твердий сир – 70 г;

сіль – за смаком;

приправа до курки – за смаком;

олія.

Як приготувати м’ясо по-французьки з курки

Перед початком приготування потрібно помити м’ясо. Потім порізати його на тоненькі шматочки та відбити кухонним молотком. Далі треба почистити цибулю та нарізати її маленькими кубиками. Для спрощення процесу можна натерти на дрібній тертці. Сир можна потерти на великій тертці або скористатися кухонним комбайном. Далі потрібно зробити соус-заливку. В ємність додати майонез, гірчицю та роздавлений часник. Все це змішується. Форму для випікання слід змастити олією. Потім тонким шаром викласти половину подрібненої цибулі. Наступний шар – відбите куряче м’ясо. Його потрібно посипати сіллю та приправою, залити соусом. Зверху викладаємо залишки цибулі та потертий сир. Готувати страву потрібно 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

М’ясо по-французьки зі свинини

Для створення страви знадобиться:

свинина – 700 г;

цибуля – 1 шт;

помідор – 1-2 шт;

сир твердий – 200 г;

сіль – за смаком;

чорний мелений перець – за смаком;

майонез – за смаком;

рослинна олія.

Як приготувати м’ясо по-французьки зі свинини