Запах – важливий інструмент у наших соціальних взаємодіях та комунікаціях. Вони можуть вплинути на нашу ділову активність. А ще за допомогою запахів можна створити максимально комфортну для роботи та переговорів атмосферу. Тому аромат – це не лише про кохання та вибір партнера.

Психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова розказала, що для неї природній запах та парфуми.

– Природній запах – це щось інтимне. Його може відчувати близька людина, яка з вами спить та обіймає. Інші люди його не чують. А от парфуми підсилюють вашу особистість, якщо їх правильно використовувати, – каже психолог.

Потрібно дотримуватись кількох правил, щоб парфуми не суперечили самовираженню і не викликали огиду в оточуючих. Аромат має підсилювати головну емоцію людини.

– Якщо випромінюємо любов, сексуальність, то використовуйте нотки ванілі, радість – цитрусові. Правильно підібраний парфум налаштовує вас на певні емоції, – радить експерт.

Психолог додала, що не варто використовувати шлейф парфумів. Надмірне їх використання відштовхує людей та порушує їхні внутрішні кордони. Це може викликати агресію та неприязнь.