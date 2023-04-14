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Їжа

Помадка на паску: як зробити глазур із желатином

14 Квітня 2023, 18:17
Асоян Каріна редакторка стрічки
як зробити помадку на паску
Джерело: Unsplash

Раніше великодній хліб традиційно оздоблювали виробами з тіста. Проте з часом окрім цього звичаю з’явився ще один – прикрашати паску помадкою.

Як зробити помадку на паску, розповідають Факти ICTV.

Як зробити помадку на паску

Глазур із желатину

Інгредієнти

  • Желатин – 1 ч. л.;
  • Вода – 6 ст. л.;
  • Цукор – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Змішайте дві столових ложки води і желатин.
  2. Насипте цукор у сотейник і додайте решту води.
  3. Покладіть сотейник із цукрованою водою на маленький вогонь і варіть, помішуючи, до повного розчинення цукру.
  4. У гарячий сироп додайте желатин.
  5. Збийте міксером на високій швидкості, поки суміш не побіліє.
  6. Залиште глазур, щоб трохи охолонула.

Помадка з білка

Інгредієнти

  • Один яєчний білок;
  • Цукрова пудра – 160 г;
  • Лимонний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. За допомогою міксера або віничка збийте білок до густої піни.
  2. Цукрову пудру просійте в білкову масу.
  3. Додайте вичавлений лимонний сік і продовжуйте збивати суміш.

Помадка без яєць

Інгредієнти

  • Цукрова пудра – 160 г;
  • Лимонний сік – 2 ст. л.;
  • Гаряча вода – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Додайте у цукрову пудру лимонний сік.
  2. Влийте гарячу воду і перемішуйте до побіління суміші.

Шоколадна помадка

Інгредієнти

  • Вершки – 150 мл;
  • Вода – 50 мл;
  • Вершкове масло – 1 ст. л.;
  • Шоколад – 120 г;
  • Цукрова пудра – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Шоколад дрібно поріжте.
  2. До шоколаду додайте половину вершків, цукрову пудру і воду.
  3. Суміш поставте на водяну баню.
  4. Перемішуйте до повного розчинення.
  5. Додайте решту вершків і масло.
  6. Перемішайте до однорідної маси і зніміть з вогню.
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