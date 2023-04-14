14 Квітня 2023, 18:17 Асоян Каріна редакторка стрічки

Раніше великодній хліб традиційно оздоблювали виробами з тіста. Проте з часом окрім цього звичаю з’явився ще один – прикрашати паску помадкою. Як зробити помадку на паску, розповідають Факти ICTV. Як зробити помадку на паску Глазур із желатину Інгредієнти Желатин – 1 ч. л.;

Вода – 6 ст. л.;

Цукор – 1 ст. л. Спосіб приготування Змішайте дві столових ложки води і желатин. Насипте цукор у сотейник і додайте решту води. Покладіть сотейник із цукрованою водою на маленький вогонь і варіть, помішуючи, до повного розчинення цукру. У гарячий сироп додайте желатин. Збийте міксером на високій швидкості, поки суміш не побіліє. Залиште глазур, щоб трохи охолонула. Помадка з білка Інгредієнти Один яєчний білок;

Цукрова пудра – 160 г;

Лимонний сік – 1 ст. л. Спосіб приготування За допомогою міксера або віничка збийте білок до густої піни. Цукрову пудру просійте в білкову масу. Додайте вичавлений лимонний сік і продовжуйте збивати суміш. Помадка без яєць Інгредієнти Цукрова пудра – 160 г;

Лимонний сік – 2 ст. л.;

Гаряча вода – 2 ст. л. Спосіб приготування Додайте у цукрову пудру лимонний сік. Влийте гарячу воду і перемішуйте до побіління суміші. Шоколадна помадка Інгредієнти Вершки – 150 мл;

Вода – 50 мл;

Вершкове масло – 1 ст. л.;

Шоколад – 120 г;

Цукрова пудра – 1 ч. л. Спосіб приготування Шоколад дрібно поріжте. До шоколаду додайте половину вершків, цукрову пудру і воду. Суміш поставте на водяну баню. Перемішуйте до повного розчинення. Додайте решту вершків і масло. Перемішайте до однорідної маси і зніміть з вогню. Читайте також: Як зробити глазур на паску з білків – покрокова інструкція

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.