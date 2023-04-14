Раніше великодній хліб традиційно оздоблювали виробами з тіста. Проте з часом окрім цього звичаю з’явився ще один – прикрашати паску помадкою.
Як зробити помадку на паску, розповідають Факти ICTV.
Як зробити помадку на паску
Глазур із желатину
Інгредієнти
- Желатин – 1 ч. л.;
- Вода – 6 ст. л.;
- Цукор – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішайте дві столових ложки води і желатин.
- Насипте цукор у сотейник і додайте решту води.
- Покладіть сотейник із цукрованою водою на маленький вогонь і варіть, помішуючи, до повного розчинення цукру.
- У гарячий сироп додайте желатин.
- Збийте міксером на високій швидкості, поки суміш не побіліє.
- Залиште глазур, щоб трохи охолонула.
Помадка з білка
Інгредієнти
- Один яєчний білок;
- Цукрова пудра – 160 г;
- Лимонний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- За допомогою міксера або віничка збийте білок до густої піни.
- Цукрову пудру просійте в білкову масу.
- Додайте вичавлений лимонний сік і продовжуйте збивати суміш.
Помадка без яєць
Інгредієнти
- Цукрова пудра – 160 г;
- Лимонний сік – 2 ст. л.;
- Гаряча вода – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Додайте у цукрову пудру лимонний сік.
- Влийте гарячу воду і перемішуйте до побіління суміші.
Шоколадна помадка
Інгредієнти
- Вершки – 150 мл;
- Вода – 50 мл;
- Вершкове масло – 1 ст. л.;
- Шоколад – 120 г;
- Цукрова пудра – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Шоколад дрібно поріжте.
- До шоколаду додайте половину вершків, цукрову пудру і воду.
- Суміш поставте на водяну баню.
- Перемішуйте до повного розчинення.
- Додайте решту вершків і масло.
- Перемішайте до однорідної маси і зніміть з вогню.